В Татарстане легкомоторный самолет сел на дорогу из-за отказа двигателя

Фото: пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры

В Татарстане самолет Cessna приземлился на автомобильную дорогу из-за отказа двигателя, пострадавших нет. Об этом РБК сообщила старший помощник Приволжского транспортного прокурора по взаимодействию со средствами массовой информации и общественностью Майя Иванова.

«Легкомоторный самолет Cessna Бугурусланского летного училища в связи с отказом двигателя приземлился на автомобильную дорогу в районе города Бугульма», — сказала она. По предварительным данным, в кабине находились два инструктора, в результате аварийной посадки никто не пострадал.

На место выехала следственная группа. Камская транспортная прокуратура начала проверку, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Самарской области два человека погибли из-за жесткой посадки легкомоторного самолета Як-52. Умерли находившиеся на борту инструктор и обучающийся, самолет принадлежал самарскому авиационно-спортивному клубу Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ). Приволжское следственное управление на транспорте СК России начало проверку инцидента.