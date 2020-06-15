Самолет «Почты России» совершил экстренную посадку в Жуковском

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Самолет «Почты России» совершил экстренную посадку в аэропорту подмосковного Жуковского, сообщили РБК в пресс-службе аэропорта.

«Вскоре после взлета экипаж зафиксировал срабатывание датчика неисправности двигателя. После выработки части топлива самолет благополучно совершил посадку в Жуковском», — уточнил представитель аэропорта.

РБК направил запрос в пресс-службу «Почты России».

Как передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы, самолет Ту-204 «Почты России» экстренно сел в Жуковском в понедельник ночью после почти трехчасовой выработки топлива. Самолет вылетел в Якутск из Жуковского в 00:30. Источник в экстренных службах сообщил агентству, что у воздушного судна сработал датчик неисправности одного из двигателей, и в 03:38 мск борт благополучно приземлился.