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Самолет «Почты России» совершил экстренную посадку в Жуковском

Фото: UAC / Global Look Press
Фото: UAC / Global Look Press

Самолет «Почты России» совершил экстренную посадку в аэропорту подмосковного Жуковского, сообщили РБК в пресс-службе аэропорта.

«Вскоре после взлета экипаж зафиксировал срабатывание датчика неисправности двигателя. После выработки части топлива самолет благополучно совершил посадку в Жуковском», — уточнил представитель аэропорта.

РБК направил запрос в пресс-службу «Почты России».

Как передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы, самолет Ту-204 «Почты России» экстренно сел в Жуковском в понедельник ночью после почти трехчасовой выработки топлива. Самолет вылетел в Якутск из Жуковского в 00:30. Источник в экстренных службах сообщил агентству, что у воздушного судна сработал датчик неисправности одного из двигателей, и в 03:38 мск борт благополучно приземлился.

В Шереметьево из-за отказа двигателя экстренно сел пассажирский самолет
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Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

По данным ТАСС, самолет «Почты России» летает под флагом авиакомпании «Авистар-Ту», специализирующейся на грузовых перевозках.

Накануне два пассажирских самолета столкнулись в петербургском аэропорту Пулково. По данным «РИА Новости», при рулении на взлетно-посадочной полосе произошло касательное столкновение лайнеров авиакомпаний S7 и «Уральских авиалиний».

Теги: экстренная посадка, «Почта России», Аэропорт Жуковский, новости
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