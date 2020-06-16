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Политика ,  
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Эксперты объяснили обострение конфликта между КНДР и Южной Кореей

Подрыв северокорейскими военными узла связи для переговоров с Южной Кореей, вызван тем, что расчет Пхеньяна на улучшение экономических отношений между севером и югом не оправдались. Об этом в разговоре с РБК заявил руководитель Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Александр Жебин.

По его словам, Южная Корея из-за международных санкций не решается пойти на контакты с КНДР в области экономики. «И даже те проекты, которые не попадают под международные санкции, попадают под односторонние санкции США», — пояснил эксперт.

Жебин считает, что ситуация в отношениях Северной и Южной Кореей не изменится до выборов президента Соединенных Штатов. «Американцы проводят политику максимально давления, требуют от южнокорейцев соблюдать все это. Такая реакция КНДР выражает крайнее разочарование Пхеньяна нынешним состоянием межкорейских отношений и неспособностью действующей администрации Сеула проводить независимый от США курс», — отметил ученый.

Южная Корея показала видео подрыва совместного с КНДР узла связи
Политика

Профессор Сеульского университета Кунмин Андрей Ланько в беседе с РБК напомнил, что еще 4 июня власти КНДР выступили с заявлением, в котором выражали свое возмущением тем, что правоконсервативные южнокорейские организации занимаются запуском самодельных аэростатов с листовками на территорию Северной Кореи.

Тем не менее, по его словам, аэростаты явились лишь предлогом к действиям Северной Кореи. «В последнее время сами северокорейцы умышленно и демонстративно нарушали существующие соглашения с югом по ограничений военной деятельности. В частности они проводили учебные артиллерийские стрельбы в районах, где это запрещено», — сказал он.

Ланьков считает, что проблема заключается в политике правительства лидера Южной Кореи Мун Дже Ина. «Он пытается залезть на елочку, не порвав штанов. Еще никогда у власти в Сеуле не находились люди, которые так в целом относились к КНДР настолько хорошо. Однако они являются политиками. Сеул постоянно предлагает Северной Корее разнообразное сотрудничество, но, если присмотреться к предложениям Сеула, то можно обнаружить, что в них нет речи о серьезном экономическом сотрудничестве. Предлагаемые мероприятия обычно носят демонстративный, ритуально-показушный, общегуманитарный или культурный характер», — пояснил он.

Причина этой осторожности, уточнил эксперт, заключается в том, что оказание экономической поддержки со стороны Сеула в адрес КНДР станет серьезным нарушением санкций ООН, что вызовет раздражение среди международных партнеров Южной Кореи, в первую очередь у Вашингтона.

Кремль призвал КНДР и Южную Корею к сдержанности
Политика
Фото: Chung Sung-Jun / Getty Image

«Соответственно мы имеем ситуацию, при которой все эти предложения последовательно Пхеньяном отвергались. И наконец, у руководства КНДР закончилось терпение, и оно дало понять, что проблемы могут создавать не только разозлившиеся США, но и разозлившаяся Северная Корея. Поэтому в дальнейшем мы будем наблюдать серию разных акций, которые будут изображать, насколько Пхеньян разгневан бездействием Южной Кореи», — заключил Ланьков.

Утром стало известно, что КНДР взорвала узел связи для переговоров с Южной Кореей в городе Кэсон, который находится к северу от линии разграничения. Накануне с угрозами уничтожить межкорейский офис сестра лидера КНДР, заведующая отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон.

Теги: новости, КНДР, Южная Корея, конфликт
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Южная Корея показала видео подрыва совместного с КНДР узла связи
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Кремль призвал КНДР и Южную Корею к сдержанности
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КНДР заявила о полном разрушении совместного с Южной Кореей узла связи
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