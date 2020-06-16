Эксперты объяснили обострение конфликта между КНДР и Южной Кореей

Подрыв северокорейскими военными узла связи для переговоров с Южной Кореей, вызван тем, что расчет Пхеньяна на улучшение экономических отношений между севером и югом не оправдались. Об этом в разговоре с РБК заявил руководитель Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Александр Жебин.

По его словам, Южная Корея из-за международных санкций не решается пойти на контакты с КНДР в области экономики. «И даже те проекты, которые не попадают под международные санкции, попадают под односторонние санкции США», — пояснил эксперт.

Жебин считает, что ситуация в отношениях Северной и Южной Кореей не изменится до выборов президента Соединенных Штатов. «Американцы проводят политику максимально давления, требуют от южнокорейцев соблюдать все это. Такая реакция КНДР выражает крайнее разочарование Пхеньяна нынешним состоянием межкорейских отношений и неспособностью действующей администрации Сеула проводить независимый от США курс», — отметил ученый.

Профессор Сеульского университета Кунмин Андрей Ланько в беседе с РБК напомнил, что еще 4 июня власти КНДР выступили с заявлением, в котором выражали свое возмущением тем, что правоконсервативные южнокорейские организации занимаются запуском самодельных аэростатов с листовками на территорию Северной Кореи.