Глава СК поручил выяснить причины конфликта с азербайджанцами в Дагестане

Временный лагерь для граждан Азербайджана в Дагестане (Фото: Низами Гаджибалаев / ТАСС)

Председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления ведомства по Северо-Кавказскому федеральному округу помочь «коллегам из Республики Дагестан» выяснить причины конфликта с гражданами Азербайджана в палаточном лагере. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Сделать это Бастрыкин поручил «в кратчайшие сроки».

Ранее исполняющий обязанности главы Дербентского района Фуад Шихиев рассказал о волнениях во временном лагере в Дагестане, где живут граждане Азербайджана, которые не смогли вернуться на родину из-за закрытых в связи с эпидемией коронавируса границ. Граница между Россией и Азербайджаном была закрыта в марте.

Как сообщил Шихиев, причиной волнений послужило то, что часть живущих в лагере азербайджанцев не обнаружили себя в списках тех, кто в ближайшие дни должен вернуться на родину через спецкоридор.