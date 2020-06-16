Глава СК поручил выяснить причины конфликта с азербайджанцами в Дагестане
Председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления ведомства по Северо-Кавказскому федеральному округу помочь «коллегам из Республики Дагестан» выяснить причины конфликта с гражданами Азербайджана в палаточном лагере. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Сделать это Бастрыкин поручил «в кратчайшие сроки».
Ранее исполняющий обязанности главы Дербентского района Фуад Шихиев рассказал о волнениях во временном лагере в Дагестане, где живут граждане Азербайджана, которые не смогли вернуться на родину из-за закрытых в связи с эпидемией коронавируса границ. Граница между Россией и Азербайджаном была закрыта в марте.
Как сообщил Шихиев, причиной волнений послужило то, что часть живущих в лагере азербайджанцев не обнаружили себя в списках тех, кто в ближайшие дни должен вернуться на родину через спецкоридор.