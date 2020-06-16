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Глава СК поручил выяснить причины конфликта с азербайджанцами в Дагестане

Временный лагерь для граждан Азербайджана в Дагестане
Временный лагерь для граждан Азербайджана в Дагестане (Фото: Низами Гаджибалаев / ТАСС)

Председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления ведомства по Северо-Кавказскому федеральному округу помочь «коллегам из Республики Дагестан» выяснить причины конфликта с гражданами Азербайджана в палаточном лагере. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Сделать это Бастрыкин поручил «в кратчайшие сроки».

Ранее исполняющий обязанности главы Дербентского района Фуад Шихиев рассказал о волнениях во временном лагере в Дагестане, где живут граждане Азербайджана, которые не смогли вернуться на родину из-за закрытых в связи с эпидемией коронавируса границ. Граница между Россией и Азербайджаном была закрыта в марте.

Через границу Азербайджана после волнений в Дагестане перешли 155 человек
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Пункт временного размещения граждан Азербайджана в Дагестане

Как сообщил Шихиев, причиной волнений послужило то, что часть живущих в лагере азербайджанцев не обнаружили себя в списках тех, кто в ближайшие дни должен вернуться на родину через спецкоридор.

В республиканском управлении СК также сообщили, что около 400 граждан Азербайджана требовали открыть границы между странами, а также попробовали перекрыть федеральную трассу «Кавказ». При попытке пресечь беспорядки пострадали семеро полицейских, в которых протестующие кидали камни.

При нападении азербайджанцев в Дагестане пострадали семь полицейских
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Фото: Абдула Магомедов / РИА Новости

По словам старшего помощника руководителя следственного управления СК по региону Расула Темирбекова, правоохранители доставили в отделы полиции порядка 90 граждан Азербайджана.

По данным управления СК по Республике Дагестан, в ходе беспорядков были также повреждены пять служебных автомобилей. Ведомство организовало по факту происшествия доследственную проверку.

Теги: Александр Бастрыкин, Следственный комитет, Дагестан, Азербайджан
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