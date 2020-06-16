Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 16 июня
USD ЦБ: 70,4 (+1,78) Quote, 15 июн, 12:49
Курс евро на 16 июня
EUR ЦБ: 79,15 (+1,22) Quote, 15 июн, 12:49
Волонтерское движение: как пандемия изменила благотворительность Партнерский материал, 12:34 КНДР заявила о полном разрушении совместного с Южной Кореей узла связи Политика, 12:33 На Украине за сутки выявили 666 заразившихся коронавирусом Общество, 12:25 Миллионер Александр Лебедев запустит в России издание Independent Технологии и медиа, 12:19 Умер отец экс-президента Украины Петра Порошенко Общество, 12:13 В экологическом совете Екатеринбурга объяснили слова «вас будут сажать» Общество, 12:11 Кто такие социальные инженеры и как спасти от них клиентов Pro, 12:08 При нападении азербайджанцев в Дагестане пострадали семь полицейских Общество, 12:06 Как получить консультацию онлайн-юриста Партнерский материал, 12:03 Самоизоляция закончилась, риски остались. Дневник трейдера #25 Крипто, 12:02 Россия вышла на 2 место в мире по интересу к альткоинам Крипто, 12:00 Как не попасть в сети «эко»-маркетологов Зеленая экономика, 12:00  В Совфеде предложили урезать новогодние праздники из-за нерабочих дней Общество, 11:36 Почему глобального краха на рынке автопродаж удалось избежать РБК и Авито Авто, 11:33
Общество ,  
0 

При нападении азербайджанцев в Дагестане пострадали семь полицейских

В СК заявили, что насилие было неопасным для жизни и здоровья сотрудников правоохранительных органов
Фото: Абдула Магомедов / РИА Новости
Фото: Абдула Магомедов / РИА Новости

Семь сотрудников правоохранительных органов пострадали в ходе столкновений с гражданами Азербайджана, которые устроили беспорядки в районе пункта пропуска на российско-азербайджанской границе вблизи дагестанского села Куллар.

В сообщении следственного управления СК по Республике Дагестан указывается, что около 400 граждан Азербайджана, размещенных на территории общежития и временного палаточного городка, потребовали открыть границу и попытались перекрыть федеральную автодорогу «Кавказ». Пресечь беспорядки попытались пограничники и полицейские. В ответ протестующие забросали их камнями и другими предметами. В ходе беспорядков были повреждены пять служебных автомобилей.

В СК указывают, что сотрудникам правоохранительных органов «причинили побои, применив в отношении представителей власти насилие, неопасное для жизни и здоровья».

В Дагестане проверят действия полиции после перекрытия трассы «Кавказ»
Политика
Фото: Дмитрий Коротаев / «Коммерсантъ»

В ведомстве сообщили, что сейчас проводится доследственная проверка.

Ранее врио главы Дербентского района Фуад Шихиев заявил ТАСС, что в результате инцидента четверо полицейских были госпитализированы.

Граница между Россией и Азербайджаном была закрыта в марте.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Дагестан, Азербайджан
Материалы по теме
Во временном лагере в Дагестане азербайджанцы напали на полицейских
Общество
В Дагестане проверят действия полиции после перекрытия трассы «Кавказ»
Политика
Военные развернули госпиталь в дагестанском Буйнакске для больных COVID
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter