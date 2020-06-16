При нападении азербайджанцев в Дагестане пострадали семь полицейских
Семь сотрудников правоохранительных органов пострадали в ходе столкновений с гражданами Азербайджана, которые устроили беспорядки в районе пункта пропуска на российско-азербайджанской границе вблизи дагестанского села Куллар.
В сообщении следственного управления СК по Республике Дагестан указывается, что около 400 граждан Азербайджана, размещенных на территории общежития и временного палаточного городка, потребовали открыть границу и попытались перекрыть федеральную автодорогу «Кавказ». Пресечь беспорядки попытались пограничники и полицейские. В ответ протестующие забросали их камнями и другими предметами. В ходе беспорядков были повреждены пять служебных автомобилей.
В СК указывают, что сотрудникам правоохранительных органов «причинили побои, применив в отношении представителей власти насилие, неопасное для жизни и здоровья».
В ведомстве сообщили, что сейчас проводится доследственная проверка.
Ранее врио главы Дербентского района Фуад Шихиев заявил ТАСС, что в результате инцидента четверо полицейских были госпитализированы.
Граница между Россией и Азербайджаном была закрыта в марте.