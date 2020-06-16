При нападении азербайджанцев в Дагестане пострадали семь полицейских

В СК заявили, что насилие было неопасным для жизни и здоровья сотрудников правоохранительных органов

Фото: Абдула Магомедов / РИА Новости

Семь сотрудников правоохранительных органов пострадали в ходе столкновений с гражданами Азербайджана, которые устроили беспорядки в районе пункта пропуска на российско-азербайджанской границе вблизи дагестанского села Куллар.

В сообщении следственного управления СК по Республике Дагестан указывается, что около 400 граждан Азербайджана, размещенных на территории общежития и временного палаточного городка, потребовали открыть границу и попытались перекрыть федеральную автодорогу «Кавказ». Пресечь беспорядки попытались пограничники и полицейские. В ответ протестующие забросали их камнями и другими предметами. В ходе беспорядков были повреждены пять служебных автомобилей.

В СК указывают, что сотрудникам правоохранительных органов «причинили побои, применив в отношении представителей власти насилие, неопасное для жизни и здоровья».

В ведомстве сообщили, что сейчас проводится доследственная проверка.

Ранее врио главы Дербентского района Фуад Шихиев заявил ТАСС, что в результате инцидента четверо полицейских были госпитализированы.

Граница между Россией и Азербайджаном была закрыта в марте.