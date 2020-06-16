Через границу Азербайджана после волнений в Дагестане перешли 155 человек

Пункт временного размещения граждан Азербайджана в Дагестане (Фото: Низами Гаджибалаев / ТАСС)

В Азербайджан через границу с Россией перешли 155 человек, которых включили в списки граждан, допущенных к пересечению границы, до волнений во временном лагере для граждан этой страны в Дагестане. Об этом сообщили РБК в пресс-службе администрации Дербентского района.

«Задержанных пока не отпустили. А 155 человек — до вчерашнего бунта еще списки были составлены — они проехали. Российско-азербайджанскую границу они перешли», — сообщили в администрации.

По словам собеседника РБК, глава Дагестана накануне встретился с делегацией из Азербайджана. «По вчерашнему бунту, конкретно что там происходило — сказать пока не можем, ждем ответа», — сказали в пресс-службе.

РБК обратился за комментарием в пограничное управление ФСБ России по Республике Дагестан и направил официальный запрос в МИД Республики Азербайджан.