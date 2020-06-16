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Через границу Азербайджана после волнений в Дагестане перешли 155 человек

Пункт временного размещения граждан Азербайджана в Дагестане
Пункт временного размещения граждан Азербайджана в Дагестане (Фото: Низами Гаджибалаев / ТАСС)

В Азербайджан через границу с Россией перешли 155 человек, которых включили в списки граждан, допущенных к пересечению границы, до волнений во временном лагере для граждан этой страны в Дагестане. Об этом сообщили РБК в пресс-службе администрации Дербентского района.

«Задержанных пока не отпустили. А 155 человек — до вчерашнего бунта еще списки были составлены — они проехали. Российско-азербайджанскую границу они перешли», — сообщили в администрации.

По словам собеседника РБК, глава Дагестана накануне встретился с делегацией из Азербайджана. «По вчерашнему бунту, конкретно что там происходило — сказать пока не можем, ждем ответа», — сказали в пресс-службе.

РБК обратился за комментарием в пограничное управление ФСБ России по Республике Дагестан и направил официальный запрос в МИД Республики Азербайджан.

В Дагестане в отделы полиции доставили около 90 азербайджанцев
Общество
Фото: Владислав Шатило / РБК

Ранее исполняющий обязанности главы Дербентского района Фуад Шихиев сообщил о волнениях во временном лагере в Дагестане, где живут граждане Азербайджана, которые не смогли вернуться на родину из-за закрытых в связи с эпидемией COVID-19 границ.

По словам Шихиева, волнения начались после того, как живущие в пункте временного размещения получили списки тех, кто в ближайшие дни должен вернуться на родину через спецкоридор. Эти списки формируются азербайджанской стороной. В них попали не все желающие, что и послужило поводом к протестам.

При нападении азербайджанцев в Дагестане пострадали семь полицейских
Общество
Фото: Абдула Магомедов / РИА Новости

По данным Следственного комитета, около 400 азербайджанцев потребовали открыть границы между странами, а затем попробовали перекрыть федеральную трассу «Кавказ». В результате столкновений пострадали семеро полицейских.

Как сообщил РБК старший помощник руководителя следственного управления СК по региону Расул Темирбеков, правоохранители доставили в отделы полиции 90 граждан Азербайджана.

Теги: новости
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В Дагестане в отделы полиции доставили около 90 азербайджанцев
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При нападении азербайджанцев в Дагестане пострадали семь полицейских
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Во временном лагере в Дагестане азербайджанцы напали на полицейских
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