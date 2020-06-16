В пункте временного размещения в Дагестане произошли волнения

В пункте временного размещения, который находится в Дагестане на границе с Азербайджаном, произошли волнения с участием азербайджанцев, которые не могут вернуться на родину из-за коронавируса. Об этом ТАСС сообщил исполняющий обязанности главы Дербентского района Фуад Шихиев.

Ту же информацию опубликовал «Интерфакс» со ссылкой на администрацию Дербентского района Дагестана, в котором расположен пункт временного содержания.

«На самом деле здесь есть волнения. Здесь находятся полиция, сотрудники Росгвардии, мы сейчас ведем переговоры», — сказал Шихиев.

Находящиеся в пункте временного содержания граждане Азербайджана требуют, чтобы их пропустили через границу.

В пресс-службе ГУ МВД России по республике Дагестан РБК заявили, что не располагают данной информацией. РБК направил запрос в пресс-службу регионального управления Росгвардии.