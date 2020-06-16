В Дагестане в отделы полиции доставили около 90 азербайджанцев

Правоохранители доставили в отделы полиции 90 граждан Азербайджана после беспорядков в районе пункта пропуска на российско-азербайджанской границе вблизи дагестанского села Куллар. Об этом сообщил РБК старший помощник руководителя СУ СКР по региону Расул Темирбеков.

«Сейчас они опрашиваются и выясняются все обстоятельства произошедшего. Они не задержаны, в ходе опроса сейчас выясняют, кто и чем там занимался», — сообщил собеседник РБК. Проводится доследственная проверка.

Ранее СК сообщил, что около 400 азербайджанцев, размещенных на территории общежития и временного палаточного городка, потребовали открытия границы, а затем попробовали перекрыть федеральную трассу «Кавказ». Сотрудники полиции и пограничники пытались остановить беспорядки, в ответ их забросали камнями. В результате пострадали семь сотрудников правоохранительных органов, были повреждены пять служебных автомобилей.



Граница между Россией и Азербайджаном была закрыта в марте из-за пандемии коронавируса, из-за этого граждане Азербайджана не смогли вернуться на родину.

