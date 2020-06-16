Южная Корея показала видео подрыва совместного с КНДР узла связи

Министерство обороны Южной Кореи обнародовало кадры подрыва военными КНДР совместного узла связи в Кэсоне, они были показаны эфире РБК ТВ. На записи виден взрыв здания и поднимающийся дым.

Взрыв здания произошел в 14:50 по местному времени (8:50 мск). Пхеньян заявил, что узел связи был полностью разрушен.

Ранее о возможном разрушении офиса связи сообщила сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон, заведующая отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК). Как сообщал Yonhap, КНДР хотела «наказать» Сеул за распространение пропагандистских листовок, направленных против лидера КНДР.

16 июня власти Северной Кореи также заявили, что планируют ввести военных в демилитаризованную пограничную зону с Южной Кореей. Генштаб Корейской народной армии отмечал, что это может быть необходимо в ситуации, если отношения между странами становятся «все хуже и хуже».



