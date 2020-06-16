Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 17 июня
USD ЦБ: 69,75 (-0,64) Quote, 14:03
Курс евро на 17 июня
EUR ЦБ: 79,04 (-0,1) Quote, 14:03
Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования Бизнес, 17:05 Через границу Азербайджана после волнений в Дагестане перешли 155 человек Общество, 17:05 Почему службам безопасности тоже нужна цифровизация. Четыре кейса Pro, 17:02 Rusal ответил на предложение Потанина ограничить дивиденды «Норникеля» Бизнес, 17:02 Штраф за выгул собаки на Патриарших прудах москвичу оставили в силе Общество, 17:00 Эксперты объяснили обострение конфликта между КНДР и Южной Кореей Политика, 16:55 СМИ опубликовали протокол допроса историка Соколова Общество, 16:53 Как Газпромбанк Автолизинг вырастил бизнес до 10 млрд руб. за два года РБК и #CloudMTS, 16:52 СК завел дело после перестрелки в Назрани Общество, 16:50 «Можно ли вообще выжить» Владельцы салонов красоты — о новых условиях работы Стиль, 16:48 В Москве из-за аномальной жары выпустят штормовые предупреждения Общество, 16:46 Московская биржа запустит торги акциями компаний США до конца лета Quote, 16:42 Самоизоляция закончилась, риски остались. Дневник трейдера #25 Крипто, 16:34 Что делать, пока все только открывается: культурная онлайн-афиша Стиль, 16:32
Пандемия коронавируса ,  
0 

Штраф за выгул собаки на Патриарших прудах москвичу оставили в силе

Иисус Воробьев (слева)
Иисус Воробьев (слева) (Фото: moscowcourt / VK)

Мосгорсуд оставил в силе штраф жителю столицы Иисусу Воробьеву, задержанному во время прогулки с собакой на Патриарших прудах в период самоизоляции.

«Мосгорсуд признал законным штраф Иисусу Воробьеву после прогулки с псом на Патриарших», — сообщили РБК в пресс-службе суда.

Видео: moscowcourt / VK
Видео: moscowcourt / VK

В начале апреля Пресненский суд столицы оштрафовал Воробьева на 1 тыс. руб. за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП).

Мэрия назвала число штрафов за нарушение ограничений предприятиями Москвы
Общество

В Москве в период самоизоляции разрешалось выгуливать собаку на расстоянии не более 100 метров от дома. Городские парки были закрыты. Штраф за несоблюдение режима предусматривал до 5 тыс. руб. для граждан и до 500 тыс. руб. для организаций.

4 апреля в Москве на Патриарших прудах был задержан мужчина, который гулял с собакой. Полицейские посадили Воробьева в спецавтомобиль, а животное оставили на улице. Как сообщили в ГУ МВД по Москве, он долгое время гулял в парковой зоне на Патриарших прудах, которая закрыта для посещения до 1 мая из-за ограничений, связанных с коронавирусом. По словам сотрудников полиции, они неоднократно предупреждали Воробьева о нарушении режима самоизоляции. Однако тот на замечания не реагировал. В отделении москвич отказывался называть свои данные.

В разговоре с РБК Воробьев рассказал, что беспрепятственно прошел к Патриаршим прудам, где люди гуляли «толпами». Однако, по его словам, только от него потребовали покинуть парк.

Из-за ограничений, введенных в связи с эпидемией COVID-19, мужчина не присутствовал на заседании. Слушание проходило по видеосвязи со спецприемником Пресненского ОМВД.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Теги: коронавирус, самоизоляция, штраф
Материалы по теме
На московских чиновников подали жалобу из-за штрафов по самоизоляции
Общество
ВЦИОМ назвал долю проигнорировавших самоизоляцию россиян
Общество
В Москве за сутки выявили 1416 новых зараженных коронавирусом
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter