Штраф за выгул собаки на Патриарших прудах москвичу оставили в силе

В Москве в период самоизоляции разрешалось выгуливать собаку на расстоянии не более 100 метров от дома. Городские парки были закрыты. Штраф за несоблюдение режима предусматривал до 5 тыс. руб. для граждан и до 500 тыс. руб. для организаций.

4 апреля в Москве на Патриарших прудах был задержан мужчина, который гулял с собакой. Полицейские посадили Воробьева в спецавтомобиль, а животное оставили на улице. Как сообщили в ГУ МВД по Москве, он долгое время гулял в парковой зоне на Патриарших прудах, которая закрыта для посещения до 1 мая из-за ограничений, связанных с коронавирусом. По словам сотрудников полиции, они неоднократно предупреждали Воробьева о нарушении режима самоизоляции. Однако тот на замечания не реагировал. В отделении москвич отказывался называть свои данные.

В разговоре с РБК Воробьев рассказал, что беспрепятственно прошел к Патриаршим прудам, где люди гуляли «толпами». Однако, по его словам, только от него потребовали покинуть парк.

Из-за ограничений, введенных в связи с эпидемией COVID-19, мужчина не присутствовал на заседании. Слушание проходило по видеосвязи со спецприемником Пресненского ОМВД.