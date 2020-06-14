Мэрия назвала число штрафов за нарушение ограничений предприятиями Москвы

В Москве ежедневно штрафуют от 30 до 70 предприятий за несоблюдение санитарных правил Роспотребнадзора, введенных из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, передает «РИА Новости».

«Мы ежедневно штрафуем от 30 до 70 объектов. Сегодня мы оштрафовали 29 предприятий», — заявил он. По словам Немерюка, 26 штрафов в воскресенье наложили за несоблюдение режима обязательного ношения масок и перчаток, еще три — за нарушение социальной дистанции.

В Москве и других регионах России, несмотря на отмену всеобщей самоизоляции и смягчение ограничительных мер, продолжают действовать режимы обязательного ношения масок и перчаток, а также правила социального дистанцирования.

Штрафы за нарушение для жителей столицы остались прежними — от 4 до 5 тыс. руб. При этом штрафы положены не только для граждан, но и для юрлиц, где произошло нарушение.