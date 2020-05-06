Актриса Татьяна Васильева сообщила о своем самочувствии

Татьяна Васильева (Фото: vasileva_vtg / Instagram)

Состояние актрисы Татьяны Васильевой, у которой ранее диагностировали двустороннюю пневмонию, улучшилось. Об этом она сообщила РБК.

«Состояние улучшилось, нормально я, более-менее», — сказала актриса. По ее словам, первый тест на коронавирус показал отрицательный результат.

О госпитализации Васильевой стало известно 1 мая. Тогда она говорила, что не может утверждать, есть ли у нее коронавирус, несмотря на похожие симптомы.

Позднее СМИ со ссылкой на саму Васильеву сообщали об обнаружении у нее коронавируса. У актрисы на протяжении нескольких дней была температура 37,5–37,8 градуса, кашель и жжение в глазах. Актрисе разрешили лечиться дома.