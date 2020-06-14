Путин заявил о минимальных потерях у выходящей из пандемии России

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Россия уверенно выходит из пандемии коронавируса, заявил президент Владимир Путин в эфире передачи «Москва.Кремль.Путин» телеканала «Россия 1». Фрагмент интервью выложил в своем Instagram ведущий Павел Зарубин.

«При определенных издержках, при проблемах, при потерях, но все-таки мы достаточно ритмично работаем и выходим из этой ситуации с коронавирусом уверенно, с минимальными потерями», — сказал Путин.

В США, по его словам, «так не происходит».

«Это в том числе система управляемости. Ведь у нас расширенное правительство работает как одна команда. Я имею в виду и правительство, и руководителей регионов. Я сомневаюсь, чтобы у нас кто-то взял и где-то либо в правительстве, либо в регионах сказал: «Не будем делать, что правительство говорят или президент говорит. Мы считаем это нецелесообразным», — пояснил Путин.

Он отметил, что хоть демократия — это власть народа, но в то же время народ выбирает органы высшей власти. И это значит, что они, «облеченные доверием народа, имеют право выстроить работу исполнительных органов власти таким образом, чтобы гарантировать интересы подавляющего большинства населения страны», отметил президент.

Материал дополняется.