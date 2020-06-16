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В экологическом совете Екатеринбурга объяснили слова «вас будут сажать»

Фото: teamnavalny_ekb / Twitter
Фото: teamnavalny_ekb / Twitter

Фраза «вас будут сажать, сажать и сажать», сказанная на митинге в Екатеринбурге, относилась к «постоянным участникам беспорядков» в городе, заявил РБК заместитель председателя экологического совета при главе Екатеринбурга Вадим Аверьянов.

«Это относилось к тем людям, которых я знаю в лицо, которые были участниками беспорядков в прошлом году в сквере. К постоянным участникам беспорядков. Просто я им напомнил, что сейчас не то время, когда нужно раскачивать ситуацию и устраивать вот такие несанкционированные митинги», — сказал Аверьянов. По его словам, на прошедшем митинге из местных жителей были около 10 человек и еще 15–20 тех, кто «постоянно участвует в протестах».

«Я призывал людей разойтись, потому что организаторы митинга постоянно водят людей и пытаются свое точку зрения навязать всем. Я высказал свою точку зрения, что их подставляют организаторы и зачинщики этого мероприятия, потому что они, как обычно, останутся в стороне. И дойдет до того, что правоохранительные органы начнут работу», — сказал Аверьянов. «Просто я им напомнил, что сейчас не то время, когда нужно раскачивать ситуацию и устраивать вот такие несанкционированные митинги», — добавил заместитель председателя.

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Накануне Ura.ru сообщал, что у главного входа в перекрытый забором городской парк имени XXII Партсъезда собрались около 40 человек, которые требовали пересмотреть проект благоустройства парка с учетом их мнения. По данным издания, там присутствовали, в том числе, депутат гордумы Константин Киселев, координатор свердловского отделения «Открытой России» Владислав Постников и активистка сообщества «Парки и скверы» Екатерина Лахтикова.

Е1.Ru сообщал, что к участникам акции как представитель власти вышел Аверьянов, который предложил людям разойтись по домам и пригрозил арестами. «Сегодня не 2019 год и не май месяц, понятно. За несанкционированные митинги вас будут сажать, сажать и сажать», — сказал он.

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Фото: Владислав Постников / Facebook

Пресс-секретарь администрации города Екатеринбурга Виктория Мкртчян сообщила РБК, что Аверьянов не является официальным представителем мэрии, а экологический совет при главе Екатеринбурга — это совещательный орган. «Не знаю, согласована ли его позиция с экологическим советом в целом. <...> О его высказывании мы знаем, но комментировать эти слова не можем. Так как он является общественным деятелем, а не сотрудником администрации города», — сказала она.

Пресс-секретарь заявила, что администрация обсуждала с горожанами проект благоустройства парка и внесла в него почти все предложенные изменения. Она отметила, что на 17 июня запланирована встреча с инициативной группой граждан.

Председатель экологического совета при главе Екатеринбурга Ольга Старцева негативно оценила высказывания Аверьянова. «О том, что Аверьянов встречался с жителями, я узнала, как председатель совета, вчера вечером. Очень сильно была удивлена. Считаю его высказывания недопустимыми», — сообщила она РБК.

По словам Старцевой, на заседании городского совета 29 мая Аверьянову уже сделали замечания о «недопустимости некоторых моментов» и необходимости соблюдать профессиональную этику. «За свои слова пусть отвечает лично, как Вадим Юрьевич Аверьянов, потому что со мной это не было согласовано ни в какой форме. <...> Будем вопрос рассматривать уже в организационно-правовом русле в отношении Аверьянова», — резюмировала председатель.

В мае 2019 года в Екатеринбурге прошла серия несанкционированных митингов против строительства храма на месте сквера у Театра драмы в центре города. Были арестованы десятки протестующих, представительницу движения «Парки и скверы» Анну Балтину оштрафовали на 20 тыс. руб. за организацию митингов.

Теги: Екатеринбург, парк, протесты, новости
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