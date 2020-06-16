В экологическом совете Екатеринбурга объяснили слова «вас будут сажать»

Фото: teamnavalny_ekb / Twitter

Фраза «вас будут сажать, сажать и сажать», сказанная на митинге в Екатеринбурге, относилась к «постоянным участникам беспорядков» в городе, заявил РБК заместитель председателя экологического совета при главе Екатеринбурга Вадим Аверьянов.

«Это относилось к тем людям, которых я знаю в лицо, которые были участниками беспорядков в прошлом году в сквере. К постоянным участникам беспорядков. Просто я им напомнил, что сейчас не то время, когда нужно раскачивать ситуацию и устраивать вот такие несанкционированные митинги», — сказал Аверьянов. По его словам, на прошедшем митинге из местных жителей были около 10 человек и еще 15–20 тех, кто «постоянно участвует в протестах».

«Я призывал людей разойтись, потому что организаторы митинга постоянно водят людей и пытаются свое точку зрения навязать всем. Я высказал свою точку зрения, что их подставляют организаторы и зачинщики этого мероприятия, потому что они, как обычно, останутся в стороне. И дойдет до того, что правоохранительные органы начнут работу», — сказал Аверьянов. «Просто я им напомнил, что сейчас не то время, когда нужно раскачивать ситуацию и устраивать вот такие несанкционированные митинги», — добавил заместитель председателя.

Накануне Ura.ru сообщал, что у главного входа в перекрытый забором городской парк имени XXII Партсъезда собрались около 40 человек, которые требовали пересмотреть проект благоустройства парка с учетом их мнения. По данным издания, там присутствовали, в том числе, депутат гордумы Константин Киселев, координатор свердловского отделения «Открытой России» Владислав Постников и активистка сообщества «Парки и скверы» Екатерина Лахтикова.