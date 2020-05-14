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Власти Екатеринбурга обратятся в МВД и ФСБ после посадки деревьев у вуза

Фото: Владислав Постников / Facebook
Фото: Владислав Постников / Facebook

Администрация Екатеринбурга обратится в МВД и ФСБ с просьбой проверить действия активистов, посадивших деревья в парке Уральского государственного университета путей сообщения (УрГУПС). Об этом заявил первый заместитель главы города Александр Ковальчик по итогам заседания экологического совета при главе Екатеринбурга, пишет Znak.com.

«Мы будем обращаться в правоохранительные органы, в МВД и ФСБ для правовой оценки действий активистов», — заявил Ковальчик.

По его словам, в парке проводилась не вырубка, а «санитарная очистка». Чиновник подчеркнул, что землю не готовили под строительство бассейна, не существует даже проекта бассейна.

Фото: предоставлено местными жителями Фото: предоставлено местными жителями Фото: предоставлено местными жителями Фото: предоставлено местными жителями Фото: предоставлено местными жителями
Фото: предоставлено местными жителями

Председатель экосовета города Ольга Старцева назвала поступок местных жителей «экологическим экстремизмом». «Нельзя без экспертов привозить деревья, даже дорогие, даже благородные, и где угодно их пихать. Не факт, что деревья посадили правильно и они приживутся», — отметила она.

Свердловская транспортная прокуратура начала проверку после обращения первого проректора УрГУПС о «самовольном использовании земельного участка».

11 мая жители Заречного района высадили в парке 47 деревьев: орешник, ивы, клены, ели, сосны, рябины, яблони, рассказала РБК жительница Заречного района Алена, участвовавшая в посадке деревьев. Посадкой занимались около 15 жителей, им помогали прохожие. В четверг, 14 мая, активисты установили в парке 15 табличек с именами железнодорожников — участников Великой Отечественной войны. «Между собой мы называем этот сквер сквером 75-летия Победы», — отметила она.

Екатеринбурженка отметила, что действия представителей мэрии могут усугубить конфликт городских властей с местными жителями. «Что бы дальше ни происходило, мы не боимся, мы своего мнения не изменим и дальше будем разбираться уже с юристами», — сказала она.

Екатеринбурженка опровергла заявления о том, что деревья, возможно, посадили неправильно. «Мы работали с теми же экологическими экспертами, с которыми работает и сама Старцева. Они помогали нам сажать деревья. Саженцы мы брали в хорошем, качественном питомнике на Сибирском тракте», — объяснила жительница города.

Она добавила, что таким образом жители отстаивают свое право на благоприятную окружающую среду. «Мы здесь все живем рядом, у всех есть дети. Парк в 1950-е годы сажали железнодорожники, сотрудники УрГУПС, сейчас это дедушки и бабушки, ветераны. У них слезы на глаза наворачиваются, когда они видят, что парк будет застроен. Люди гуляют здесь с детьми, с собаками, выходят на пробежки. Они всей душой болеют за этот парк», — заключила активистка.

В пресс-службе мэрии Екатеринбурга отказались от комментариев для РБК.

О планах УрГУПС построить в зеленой зоне бассейн стало известно в ноябре 2019 года. В пресс-службе вуза сообщали порталу Е1 о подготовке соответствующей проектно-сметной документации. Позднее жители микрорайона Заречный рассказали «Уралинформу», что в парке вырубили несколько десятков деревьев. Они обратились в прокуратуру.

В апреле Уральская транспортная прокуратура установила, что вырубка велась незаконно. В представлении надзорного ведомства, которое опубликовал E1, говорилось, что вуз вырубил деревья без согласования с администрацией города и Росимуществом и нарушил права граждан «на благоприятные условия проживания и окружающей среды». В течение месяца требовалось устранить нарушения.

Теги: транспортная прокуратура, Екатеринбург, парк, университет, вырубка деревьев ..., новости РБК
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