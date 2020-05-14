Власти Екатеринбурга обратятся в МВД и ФСБ после посадки деревьев у вуза

Фото: Владислав Постников / Facebook

Администрация Екатеринбурга обратится в МВД и ФСБ с просьбой проверить действия активистов, посадивших деревья в парке Уральского государственного университета путей сообщения (УрГУПС). Об этом заявил первый заместитель главы города Александр Ковальчик по итогам заседания экологического совета при главе Екатеринбурга, пишет Znak.com.

«Мы будем обращаться в правоохранительные органы, в МВД и ФСБ для правовой оценки действий активистов», — заявил Ковальчик.

По его словам, в парке проводилась не вырубка, а «санитарная очистка». Чиновник подчеркнул, что землю не готовили под строительство бассейна, не существует даже проекта бассейна.

Председатель экосовета города Ольга Старцева назвала поступок местных жителей «экологическим экстремизмом». «Нельзя без экспертов привозить деревья, даже дорогие, даже благородные, и где угодно их пихать. Не факт, что деревья посадили правильно и они приживутся», — отметила она.