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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве за сутки выявили 1416 новых зараженных коронавирусом

В столице за прошедшие сутки зарегистрировали 1416 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил оперативный штаб Москвы.

Общее число зараженных в Москве выросло до 208 680 человек.

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В России за последние сутки зафиксировали 8248 новых заболевших. С начала эпидемии коронавируса в стране им заразились 545 458 человек. Из них умерли 7 248 пациентов, выздоровели 294 306 человек.

Накануне компания «Инвитро» сообщила, что тест на антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 сдали 250 тыс. человек, большая часть исследований (46% всех тестов) была проведена в Москве и Московской области. Положительные результаты были получены у 18,4% москвичей и у 20,2% жителей Подмосковья.

В конце мая мэр Москвы Сергей Собянин говорил, что антитела есть у 14% обследованных жителей Москвы. 

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<300
0
<500
0
<1000
0
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0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: коронавирус, Москва, статистика
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