В Москве за сутки выявили 1416 новых зараженных коронавирусом

В столице за прошедшие сутки зарегистрировали 1416 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил оперативный штаб Москвы.

Общее число зараженных в Москве выросло до 208 680 человек.

В России за последние сутки зафиксировали 8248 новых заболевших. С начала эпидемии коронавируса в стране им заразились 545 458 человек. Из них умерли 7 248 пациентов, выздоровели 294 306 человек.

Накануне компания «Инвитро» сообщила, что тест на антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 сдали 250 тыс. человек, большая часть исследований (46% всех тестов) была проведена в Москве и Московской области. Положительные результаты были получены у 18,4% москвичей и у 20,2% жителей Подмосковья.