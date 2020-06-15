«Инвитро» выявила антитела к COVID-19 у 15% сдавших тест

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В «Инвитро» тест на антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 сдали 250 тыс. человек, у 15% из которых он оказался положительным. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

Таким образом, положительные результаты, которые указывают на наличие иммунного ответа, были обнаружены у 37500 пациентов (15%).

Большая часть всех тестов — 46% — была проведена в Москве и Московской области, при чем положительные результаты были получены у 18,4% москвичей и у 20,2% жителей Подмосковья. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области провели еще 12,9% исследований — антитела были выявлены у 16% жителей города и 17% жителей Ленобласти. Также в тройку лидеров по числу пациентов вошли Новосибирск и Новосибирская область — 3,4% тестов и 10% пациентов с положительным результатом. На Северо-Кавказский федеральный округ пришлось 2,5% от общего числа тестов, антитела обнаружили у 35%.

Уточняется, что более 250 тыс. человек обратились в лабораторию в первые четыре недели тестирования на антитела класса IgG, что стало рекордным спросом на исследование антител для компании.