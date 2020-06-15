Собянин счел оправданным риск после снятия некоторых ограничений в Москве

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 16 июня
USD ЦБ: 70,4 (+1,78) Quote, 12:49
Курс евро на 16 июня
EUR ЦБ: 79,15 (+1,22) Quote, 12:49
В Гидрометцентре сообщили об опасности второй волны тепла Общество, 14:54 ЦБ пообещал убрать причину возможного введения платного выпуска карт Финансы, 14:49 Проверки цен во время пандемии: как избежать штрафов от ФАС Pro, 14:42 Считаем дивиденды «Норникеля»: они могут составить $6,32 на акцию Quote, 14:39 Какие страны и почему вынуждены передавать данные о держателях биткоина Крипто, 14:33 Все заместители главреда «Ведомостей» уволились из-за назначения Шмарова Технологии и медиа, 14:31 МИД Чехии заявил о решении проблемы после высылки дипломатов из России Политика, 14:24 В «Норникеле» предложили назначить старшего вице-президента по экологии Бизнес, 14:17 Бывший гендиректор радиохолдинга Гуцериева перешла в «Газпром-Медиа» Технологии и медиа, 14:14 «Пробки не вернутся мгновенно». Что будет на дорогах после COVID-19 Авто, 13:55 Как выглядит «автономная зона» протестующих в Сиэтле. Фоторепортаж Общество, 13:47  Песков отказался считать Уилана заложником Политика, 13:39 Собянин счел оправданным риск после снятия некоторых ограничений в Москве Общество, 13:37 Кандидат в губернаторы Токио назвал главной задачей отмену Олимпиады Спорт, 13:35
Пандемия коронавируса ,  
0 

Собянин счел оправданным риск после снятия некоторых ограничений в Москве

Сергей Собянин
Сергей Собянин (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Риск при снятии ряда ограничительных мер в Москве, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции, оказался оправдан. Об этом сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.

По словам мэра, когда при улучшении эпидемической ситуации он принимал решения о серьезных шагах по снятию ограничений, в том числе возобновление работы промышленности и стройки, открытие магазинов, снятие режима самоизоляции и отмена цифровых пропусков, он понимал, что идет на большой риск увеличения заболеваемости.

«Но вышло даже лучше! Сегодня мы фиксируем продолжающееся снижение заболеваемости, ее всех основных параметров! <...> Это значит, что риск был действительно оправданным», — сказал Собянин.

В Москве откроют все закрытые в период самоизоляции вестибюли метро
Общество
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Мэр столицы заявил, что Москва может переходить к новому этапу снятия ограничений. Так, с 16 июня откроются летние веранды ресторанов и кафе, стоматологии, библиотеки, некоторые музеи, зоопарки, службы проката.

С 9 июня в столице перестали действовать режим самоизоляции и система цифровых пропусков. При этом в городе сохранился перчаточно-масочный режим, а также режим социальной дистанции.

Ранее стало известно, что в Москве за последние сутки зафиксировали 1359 новых случаев коронавирусной инфекции. Это самый низкий показатель с 11 июня. Также за сутки выздоровели 1549 пациентов, 53 человека умерли.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<300
0
<500
0
<1000
0
<5000
0
от 5000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: Сергей Собянин, Москва, риск, ограничения, коронавирус
Материалы по теме
Собянин заявил о переходе Москвы к следующему этапу снятия ограничений
Общество
Собянин назвал сроки открытия кинотеатров в Москве
Общество
Собянин пообещал не вводить карантин для приезжих из других регионов
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter