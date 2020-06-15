Собянин счел оправданным риск после снятия некоторых ограничений в Москве

Сергей Собянин (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Риск при снятии ряда ограничительных мер в Москве, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции, оказался оправдан. Об этом сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.

По словам мэра, когда при улучшении эпидемической ситуации он принимал решения о серьезных шагах по снятию ограничений, в том числе возобновление работы промышленности и стройки, открытие магазинов, снятие режима самоизоляции и отмена цифровых пропусков, он понимал, что идет на большой риск увеличения заболеваемости.

«Но вышло даже лучше! Сегодня мы фиксируем продолжающееся снижение заболеваемости, ее всех основных параметров! <...> Это значит, что риск был действительно оправданным», — сказал Собянин.

Мэр столицы заявил, что Москва может переходить к новому этапу снятия ограничений. Так, с 16 июня откроются летние веранды ресторанов и кафе, стоматологии, библиотеки, некоторые музеи, зоопарки, службы проката.