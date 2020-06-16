В ОАЭ назвали мечтой рост цен на нефть свыше $40

Министр энергетики ОАЭ Сухель аль-Мазруи назвал мечтой рост цен на нефть свыше $40 за баррель после заключения сделки ОПЕК+. Об этом он сказал в ходе вебинара, организованном центром Атлантический совет. Его слова передает корреспондент РБК.

По словам министра, до заключения новой договоренности ОПЕК+ в ОАЭ ожидали, что цена на нефть в текущем году будет составлять от $20 до $30 долл. за баррель, причем цена $30 за баррель рассматривалась как максимальная.

«Но цена на нефть поднялась до $43 за баррель, что было мечтой, реализация которой, по нашим прогнозам, была возможна только в следующем году», — сказал аль-Мазруи.

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