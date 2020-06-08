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Экономика ,  
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Стоимость барреля Brent впервые с начала марта превысила $43

На рост котировок повлияло достижение договоренностей между участниками ОПЕК+
Фото: Hasan Jamali / AP
Фото: Hasan Jamali / AP

Стоимость барреля Brent на бирже в Лондоне впервые с 6 марта превысила отметку в $43. По данным на 2:40 мск она составляла $43,25, что на 3% выше пятничного показателя.

Выросла и стоимость техасской WTI. Также впервые с 6 марта котировки превысили отметку в $40 за баррель.

Как отмечает агентство Bloomberg, росту нефтяных цен способствовало согласие участников сделки ОПЕК+ сохранить общую квоту добычи в 9,7 млн баррелей в сутки до конца июня и уменьшить ее на 100 тыс. баррелей в сутки в июле. Страны, которые не смогли выполнить условия сделки на 100%, обязались компенсировать несоблюдение квот в течение трех следующих месяцев — июля, августа и сентября.

Новак допустил возможность досрочного завершения сделки ОПЕК+
Экономика
Александр Новак

Агентство указывает, что сразу после достижения соглашения Саудовская Аравия решила серьезно повысить цены на свою нефть. Предполагается, что доходы от июльского экспорта в другие страны Азии компенсируют все потери Эр-Рияда от мартовского срыва сделки ОПЕК+, которое привело к резкому снижению котировок.

Росту нефтяных цен способствовало в том числе и снятие во многих странах ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции. При этом, однако, как указывает Bloomberg, существуют определенные опасения, что вторая волна заболеваемости, а также торговые противоречия между Пекином и Вашингтоном или возвращение на рынок производителей сланцевой нефти негативно скажутся на рынке.

Вечером 6 июня министр энергетики России Александр Новак допустил досрочное завершение сделки ОПЕК+, которая в нынешнем виде рассчитана до 2022 года. Он объяснил это тем, что мировой рынок нефти очень непредсказуем и волатилен, поэтому в нынешних условиях преждевременно говорить о том, что может произойти через два года.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Brent
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