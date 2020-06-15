Адвоката арестовали по подозрению в похищении сына другого юриста

Солнечногорский городской суд отправил в СИЗО адвоката Эдуарда Гладилина, которого подозревают в организации похищения несовершеннолетнего сына адвоката Константина Скрыпника. Об этом сообщили в суде, передает ТАСС.

Гладилина арестовали до 6 августа, сообщили агентству. В пресс-службе отметили, что ранее суд отложил рассмотрение ходатайства об избрании Гладилину ареста на 72 часа для предоставления следствию дополнительных сведений.

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