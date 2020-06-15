МИД направил ноту протеста в связи с действиями Киева в День России

Министерство иностранных дел России направило ноту протеста в МИД Украины в связи с акциями, которые прошли у российского посольства в Киеве и у генеральных консульств в других городах 12 июня, в День России. Об этом говорится в комментарии, опубликованном на сайте МИДа.

В целом эти акции во внешнеполитическом ведомстве охарактеризовали как «очередные отвратительные антироссийские выходки».

«При попустительстве властей на фасад здания посольства России вечером этого дня с помощью специального светового оборудования был спроецирован ряд оскорбительных изображений русофобского содержания», — говорится в заявлении ведомства.

Кроме того, согласно заявлению МИДа, «креативность» проявил и департамент контрразведки Службы безопасности Украины, который разместил свою эмблему на зданиях и билбордах вблизи российских генеральных консульств в Харькове, Одессе и Львове.