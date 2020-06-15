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МИД направил ноту протеста в связи с действиями Киева в День России

Министерство иностранных дел России направило ноту протеста в МИД Украины в связи с акциями, которые прошли у российского посольства в Киеве и у генеральных консульств в других городах 12 июня, в День России. Об этом говорится в комментарии, опубликованном на сайте МИДа.

В целом эти акции во внешнеполитическом ведомстве охарактеризовали как «очередные отвратительные антироссийские выходки».

«При попустительстве властей на фасад здания посольства России вечером этого дня с помощью специального светового оборудования был спроецирован ряд оскорбительных изображений русофобского содержания», — говорится в заявлении ведомства.

Кроме того, согласно заявлению МИДа, «креативность» проявил и департамент контрразведки Службы безопасности Украины, который разместил свою эмблему на зданиях и билбордах вблизи российских генеральных консульств в Харькове, Одессе и Львове.

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Киев, Украина

В ноте, направленной Киеву, было указано на «нежелание украинской стороны выполнять свои международные обязательства» в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года и Венской конвенцией о консульских сношениях 1963 года, пояснили в МИДе.

В тот же день, 12 июня, вице-премьер Украины Алексей Резников на Киевском форуме по безопасности назвал минские соглашения никчемными. «Я абсолютно поддерживаю выводы относительно никчемности в плане оценки международно-правового договора минских соглашений. Это политические договоренности, это бы не имело ни одного подтверждения, легитимизации ни парламентом Украины, ни Госдумой России», — отметил он. Резников добавил, что Киев мог бы выйти из минских соглашений, сославшись на их истекший срок. По его словам, последние даты, которые записаны в соглашении, — это 2015 год.

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В феврале 2015 года Совет безопасности ООН одобрил резолюцию, которая признала и приветствовала подписанные в Минске соглашения и призвала все стороны соблюдать их. Минские соглашения предусматривают внесение в Конституцию Украины поправок об особом статусе отдельных районов Донбасса. Эти поправки должны быть согласованы с представителями этих районов.

15 мая в офисе президента Украины Владимира Зеленского по итогам видеоконференции трехсторонней контактной группы (ТКГ) заявили, что Киев не рассматривает возможность закрепления особого статуса Донбасса в Конституции страны. Выборы в Донбассе «могут произойти исключительно после получения Украиной контроля над границей», отметили в офисе Зеленского.

Теги: нота протеста, Украина, МИД России
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