Почти половина граждан назвала Украину стоящей на грани развала

Киев, Украина (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Почти половина граждан Украины сочла, что республика находится на грани распада. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

О том, что Украина постепенно разваливается, заявили 46,1% респондентов. 40,8% опрошенных выразили другое мнение — они считают, что страна идет путем объединения. Оптимистичнее на этот вопрос смотрят жители запада и центра страны, а пессимистичные прогнозы дают жители юга и востока Украины.

37,6% участников опроса полагают, что радикалы и националисты делают все, чтобы развалить страну, не имея представления, как ей управлять. 28,7%, напротив, считают, что на националистах страна держится, поскольку они не дают ее подчинить другим государствам.

Более половины жителей Украины (50,5%) заявили, что в будущем страна одержит победу над Россией, и лишь 10,3% высказали противоположное мнение. Победа Украины, по мнению 37,2% респондентов, будет обеспечена союзом с цивилизованным миром, а не «слабой, отсталой» Россией.