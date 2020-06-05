Почти половина граждан назвала Украину стоящей на грани развала
Почти половина граждан Украины сочла, что республика находится на грани распада. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).
О том, что Украина постепенно разваливается, заявили 46,1% респондентов. 40,8% опрошенных выразили другое мнение — они считают, что страна идет путем объединения. Оптимистичнее на этот вопрос смотрят жители запада и центра страны, а пессимистичные прогнозы дают жители юга и востока Украины.
37,6% участников опроса полагают, что радикалы и националисты делают все, чтобы развалить страну, не имея представления, как ей управлять. 28,7%, напротив, считают, что на националистах страна держится, поскольку они не дают ее подчинить другим государствам.
Более половины жителей Украины (50,5%) заявили, что в будущем страна одержит победу над Россией, и лишь 10,3% высказали противоположное мнение. Победа Украины, по мнению 37,2% респондентов, будет обеспечена союзом с цивилизованным миром, а не «слабой, отсталой» Россией.