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Почти половина граждан назвала Украину стоящей на грани развала

Киев, Украина
Киев, Украина (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Почти половина граждан Украины сочла, что республика находится на грани распада. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

О том, что Украина постепенно разваливается, заявили 46,1% респондентов. 40,8% опрошенных выразили другое мнение — они считают, что страна идет путем объединения. Оптимистичнее на этот вопрос смотрят жители запада и центра страны, а пессимистичные прогнозы дают жители юга и востока Украины.

37,6% участников опроса полагают, что радикалы и националисты делают все, чтобы развалить страну, не имея представления, как ей управлять. 28,7%, напротив, считают, что на националистах страна держится, поскольку они не дают ее подчинить другим государствам.

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Более половины жителей Украины (50,5%) заявили, что в будущем страна одержит победу над Россией, и лишь 10,3% высказали противоположное мнение. Победа Украины, по мнению 37,2% респондентов, будет обеспечена союзом с цивилизованным миром, а не «слабой, отсталой» Россией.

КМИС проводил исследование с апреля по май. Всего по телефону были опрошены 1,5 тыс. человек, проживающих во всех областях страны.

На юго-востоке Украины с 2014 года ведутся боевые действия между правительственными войсками и силами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ЛНР и ДНР). Весной того же года Крым провел референдум о независимости и позднее — о вхождении в состав России. Киев называет присоединение полуострова аннексией.

Президент Украины Владимир Зеленский в конце мая заявил о нежелании России обсуждать вопрос принадлежности Крыма. По его словам, обсуждать это у Киева получается только с европейскими коллегами. Российские официальные лица не раз говорили, что вопрос о полуострове закрыт навсегда.

Теги: Украина, развал, опрос
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