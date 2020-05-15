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В Киеве исключили закрепление особого статуса Донбасса в конституции

Киев не рассматривает возможность закрепления особого статуса Донбасса в конституции страны. Об этом сообщили в офисе президента Украины Владимира Зеленского по итогам видеоконференции Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины.

«Украинская сторона в очередной раз исключила возможность закрепления особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей в Конституции Украины», — говорится в сообщении.

Выборы в Донбассе «могут произойти исключительно после получения Украиной контроля над границей», отметили в офисе Зеленского.

Грызлов заявил об отказе Киева вести диалог с представителями Донбасса
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Ранее, 5 мая, Зеленский утвердил обновленный состав делегации страны для участия в ТКГ по Донбассу, в который вошли члены кабмина, в том числе заместители глав Минэкономики и Минобороны.

После переговоров ТКГ 14 мая руководитель российской стороны Борис Грызлов заявил, что из-за новых участников украинской делегации ситуация «обострилась». По его словам, представители Киева пытались отказаться от прямого диалога с представителями Донецка и Луганска, тем самым нарушая меры по выполнению Минских соглашений.

Сейчас на Украине действует закон «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», который был продлен в декабре прошлого года. Документ предполагает введение особого статуса в Донбассе после окончательного вывода войск и проведения на неподконтрольных Киеву территориях выборов. 

Теги: Киев, Донбасс, переговоры
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