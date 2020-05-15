В Киеве исключили закрепление особого статуса Донбасса в конституции

Киев не рассматривает возможность закрепления особого статуса Донбасса в конституции страны. Об этом сообщили в офисе президента Украины Владимира Зеленского по итогам видеоконференции Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины.

«Украинская сторона в очередной раз исключила возможность закрепления особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей в Конституции Украины», — говорится в сообщении.

Выборы в Донбассе «могут произойти исключительно после получения Украиной контроля над границей», отметили в офисе Зеленского.

Ранее, 5 мая, Зеленский утвердил обновленный состав делегации страны для участия в ТКГ по Донбассу, в который вошли члены кабмина, в том числе заместители глав Минэкономики и Минобороны.