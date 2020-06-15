Путин обсудил коронавирус и партнерство в БРИКС с президентом Бразилии

Владимир Путин (Фото: Алексей Никольский / Sputnik / AP)

Президент России Владимир Путин и лидер Бразилии Жаир Болсонару по телефону обсудили пандемию коронавируса и дальнейшее партнерство. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Путин и Болсонару обсудили перспективы дальнейшего развития партнерства между государствами, как в рамках группы БРИКС, в которую входят обе страны, так и в сферах энергетики, космоса и сельского хозяйства, уточняет Кремль.

В разговоре политики также затронули проблему пандемии COVID-19, обсудив меры по борьбе с заболеванием, принимаемые в обеих странах.

В конце мая в Бразилии зарегистрировали рекордное число новых заболевших коронавирусной инфекцией, их количество за одни сутки превысило 19,9 тыс. При этом бразильский эпидемиолог, директор Международного центра долголетия Алешандре Калаше заявил, что реальный уровень заболеваемости может быть выше, так как COVID-19 распространяется в местных трущобах-фавелах, жители которых не попадают в официальную статистику.