Путин и Вучич по телефону обсудили борьбу с коронавирусом

Александр Вучич (Фото: Global Look Press)

Президенты России и Сербии Владимир Путин и Александр Вучич провели телефонный разговор, сообщается на сайте Кремля.

Вучич от имени всех граждан Сербии поблагодарил Россию за помощь при эпидемии коронавируса. Лидеры двух стран заострили внимание на важности координации усилий по борьбе с COVID-19.

Также главы государств обменялись поздравлениями по случаю 75-летия победы во Второй мировой войне. «Отмечено особое значение этого юбилея для народов России и Сербии, свято хранящих память о боевом братстве военных лет», — сообщили в пресс-службе Кремля.

Путин и Вучич выразили настрой на укрепление стратегического партнерства обеих стран и развитие совместных проектов в области энергетики, железнодорожного транспорта и высоких технологий.