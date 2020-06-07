Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 июня
USD ЦБ: 68,63 (-0,38) Quote, 05 июн, 15:21
Курс евро на 6 июня
EUR ЦБ: 77,97 (+0,64) Quote, 05 июн, 15:21
Гидрметцентр назвал дату первой волны тепла в Москве Общество, 02:49 Бразилия перестала публиковать актуальную статистику по коронавирусу Общество, 02:29 Wildberries заметил рост покупок товаров для рыбалки и охоты Общество, 02:24 Помпео сравнил Китай с нацистской Германией из-за ситуации в Гонконге Политика, 01:55 Пиар-директор сообщил об исчезновении Бари Алибасова Общество, 01:39 Фармкомпания назвала сроки появления препарата от COVID-19 в больницах Общество, 01:15 Бывший капитан баскетбольного ЦСКА объяснил уход из команды Спорт, 00:59 Маск назвал бессмысленными уголовные сроки за продажу марихуаны в США Общество, 00:58 Синоптики пообещали россиянам «капризное» лето Общество, 00:53 Захарова пообещала «зеркальный ответ» Чехии за высылку дипломатов Политика, 00:19 Greenpeace предложил Путину изменить план по восстановлению экономики Общество, 06 июн, 23:33 В работе Telegram произошел глобальный сбой Технологии и медиа, 06 июн, 23:31 Фрегат «Адмирал флота Касатонов» завершил морскую часть испытаний Технологии и медиа, 06 июн, 23:17 Зиявудина Магомедова вернут в СИЗО «Лефортово» Общество, 06 июн, 22:50
Пандемия коронавируса ,  
0 

Бразилия перестала публиковать актуальную статистику по коронавирусу

По словам президента Болсонару, нынешние данные не отражают реальную ситуацию в стране. Минздрав Бразилии оптимизирует систему сбора статистики для более эффективной борьбой с эпидемией
Фото: Felipe Dana / AP
Фото: Felipe Dana / AP

Президент Бразилии Жаир Болсонару поддержал решение правительства о частичном сокрытии официальных данных о масштабах эпидемии коронавируса в стране. Об этом сообщает Reuters.

Ранее 5 июня Минздрав Бразилии приостановил работу сайта, на котором отображаются актуальные сведения о заболевших.

Болсонару в Twitter написал, что министерство оптимизирует сбор статистики по COVID-19, чтобы лучше выявлять очаги заболевания и определять дальнейшую стратегию борьбы с эпидемией.

Что происходит в Бразилии — новом эпицентре пандемии. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Он отметил, что нынешние данные «не отражают ситуацию в стране». Чтобы избежать искажения статистики, информация о заболевших будет публиковаться в 22:00 по местному времени, а не в период с 17:00 до 19:00, как раньше.

Ранее 6 июня Болсонару заявил, что Бразилия может вслед за США покинуть Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). По словам президента, это может произойти, если ВОЗ будет работать с идеологической подоплекой и «указывать, что нам тут делать в части здравоохранения».

Бразилия пригрозила покинуть ВОЗ вслед за США
Политика
Фото: Amanda Perobelli / Reuters

Ранее в субботу американский университет Джона Хопкинса удалил статистику по Бразилии после прекращения публикования сведений Минздравом страны. Однако позже информация вернулась на сайт. По его данным, в Бразилии, находящейся на втором после США месте по числу заболевших, выявлено более 645 тыс. случаев заражения коронавирусом.

35 тыс. человек умерли от вызванных инфекцией осложнений. Почти 267 тыс. выздоровели.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<100
0
<1000
0
<100 000
0
<250 000
0
от 250 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

Автор: Михаил Котляр
Теги: Бразилия, коронавирус, статистика
Материалы по теме
Бразилия пригрозила покинуть ВОЗ вслед за США
Политика
В Бразилии число случаев заражения COVID-19 превысило 500 тыс.
Общество
Бразилия обогнала Россию по числу зараженных коронавирусом
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter