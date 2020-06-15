В Москве выявили более 1,3 тыс. случаев коронавируса

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В Москве за последние сутки зафиксировали 1 359 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает столичный оперативный штаб.

Также за сутки выздоровели 1 549 пациентов, 53 человека умерли. Таким образом, общее число заболевших коронавирусом в Москве возросло до 207 264 человек, 123 240 вылечились, 3 334 пациента умерли.

Всего за 14 июня в России выявили 8 246 новых заболевших COVID-19 в 83 регионах страны, 143 человека умерли. Лидирующими регионами по приросту выявленных случаев помимо Москвы остаются Московская область (689 человек), Санкт-Петербург (252 человека), Свердловская область (233 человека).

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Ранее власти Москвы сообщили об увеличении доли москвичей с антителами к COVID-19. Так, если в мае антитела были обнаружены у 12,5% горожан, то по состоянию на 11 июня иммунитет к вирусу формируется у 17,4% москвичей.