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В Москве выявили более 1,3 тыс. случаев коронавируса

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В Москве за последние сутки зафиксировали 1 359 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает столичный оперативный штаб.

Также за сутки выздоровели 1 549 пациентов, 53 человека умерли. Таким образом, общее число заболевших коронавирусом в Москве возросло до 207 264 человек, 123 240 вылечились, 3 334 пациента умерли.

Всего за 14 июня в России выявили 8 246 новых заболевших COVID-19 в 83 регионах страны, 143 человека умерли. Лидирующими регионами по приросту выявленных случаев помимо Москвы остаются Московская область (689 человек), Санкт-Петербург (252 человека), Свердловская область (233 человека).

В Москве откроют все закрытые в период самоизоляции вестибюли метро
Общество
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Ранее власти Москвы сообщили об увеличении доли москвичей с антителами к COVID-19. Так, если в мае антитела были обнаружены у 12,5% горожан, то по состоянию на 11 июня иммунитет к вирусу формируется у 17,4% москвичей.

С 9 июня, согласно указу столичного мэра Сергея Собянина, в Москве перестали действовать режим самоизоляции и система пропусков для передвижения по городу на общественном и личном транспорте. При этом в городе сохранился перчаточно-масочный режим, а также режим социальной дистанции.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: Москва, коронавирус, статистика
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