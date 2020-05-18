Соцсеть сообщила о том, что одновременно общаться в видеочате смогут до восьми человек. Ранее похожий сервис запустил Facebook

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

«ВКонтакте» запустила сервис групповых видеозвонков. Об этом говорится в сообщении соцсети.

Чтобы начать видеозвонок, необходимо открыть беседу в мобильном приложении, нажать на иконку и выбрать собеседников для звонка из чата. «Одновременно общаться сейчас могут восемь человек», — говорится в сообщении.

В социальной сети указали, что для получения доступа к новой функции необходимо обновить мобильное приложение.

Ранее функцию групповых видеочатов ввела и социальная сеть Facebook. Там пообещали, что одновременно общаться в них смогут до 50 человек. Расширил функцию видеозвонков и сервис WhatsApp. Число участников видеоконференций было увеличено с четырех до восьми.