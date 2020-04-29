Турция сообщила о гибели 40 мирных жителей из-за взрыва в Сирии

Минобороны Турции обвинило в организации взрыва вооруженные формирования курдов. По данным сирийских СМИ, в результате взрыва также погибли турецкие военные

В результате взрыва бензовоза, начиненного взрывчаткой, в сирийском Африне погибли 40 мирных жителей, сообщило Минобороны Турции, передает Anadolu.

Среди погибших были 11 детей, уточнили в ведомстве. Еще 47 человек получили ранения, они были госпитализированы.

По сообщениям сирийского агентства SANA, взрыв унес жизни нескольких мирных жителей. Кроме этого, сообщает издание, погибли турецкие военнослужащие, однако их количество не уточняется. Также турецкие военные есть среди раненых. По данным SANA, взрыв произошел на рынке в центре города и вызвал значительные разрушения.

Турецкое Минобороны обвинило в организации взрыва курдские вооруженные формирования PYD/PKK, которых Анкара считает террористами.