В Киеве заявили о «наступательной дипломатии» в вопросах Донбасса

Украина занимает позицию «наступательной дипломатии» в вопросах урегулирования вооруженного конфликта в Донбассе. Об этом заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в интервью «Укринформ».

«Мы сосредоточены на трех вещах. Первая — это наступательная дипломатия», — сказал Кулеба. Он пояснил, что это значит создание ситуаций, когда Москва вынуждена реагировать на действия Киева, а не наоборот.

Вторым элементом является усиление международного давления. Третьим приоритетом является продвижение крымского вопроса на международной арене.

По словам Кулебы, Россия пыталась использовать пандемию коронавируса для торможения работы Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу. Министр заявил, что Москва заблокировала доступ специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в район вооруженных действий.