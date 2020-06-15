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Политика ,  
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В Киеве заявили о «наступательной дипломатии» в вопросах Донбасса

Украина занимает позицию «наступательной дипломатии» в вопросах урегулирования вооруженного конфликта в Донбассе. Об этом заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в интервью «Укринформ».

«Мы сосредоточены на трех вещах. Первая — это наступательная дипломатия», — сказал Кулеба. Он пояснил, что это значит создание ситуаций, когда Москва вынуждена реагировать на действия Киева, а не наоборот.

Вторым элементом является усиление международного давления. Третьим приоритетом является продвижение крымского вопроса на международной арене.

По словам Кулебы, Россия пыталась использовать пандемию коронавируса для торможения работы Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу. Министр заявил, что Москва заблокировала доступ специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в район вооруженных действий.

Экс-министр юстиции Украины заявила о невозможности возвращения Донбасса
Политика
Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

Глава МИД отметил, что эти действия России не увенчались успехом, так как как Украина задала «новый стандарт работы» ТКГ. «Мы повысили статус украинской делегации и ввели в нее новых членов, ожидая взаимности со стороны Российской Федерации и заставляя их таким образом тоже демонстрировать интерес к диалогу и поиску решений», — пояснил Кулеба.

Ранее представить России в ТКГ Борис Грызлов заявил, что украинская делегация намеренно срывает работу группы, чтобы сохранить санкционную политику западных стран против Москвы.

После этого Вице-премьер Украины Алексей Резников предложил Великобритании и США продолжить переговоры по Донбассу без участия России.

Теги: Украина, Донбасс, Дмитрий Кулеба
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