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Грызлов заявил о срыве Киевом переговоров по Донбассу

Представители Украины сорвали работу Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом заявил журналистам полпред России в ТКГ Борис Грызлов.

По его словам, 26 мая представители Киева сорвали работу четырех подгрупп ТКГ под разными предлогами. «Даже обмен документами не смог полноценно состояться, хотя это отработанная процедура», — отметил Грызлов.

27 мая на заседании Контактной группы украинская сторона не представила отзывы на предложения непризнанных республик Донбасса, не дала ответы по поводу обмена пленными, работе пропускных пунктов.

Контактная группа по Донбассу вернулась на конфликтную почву
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«Украина вновь отказалась принимать дополнительные меры по соблюдению режима прекращения огня. Все это говорит о том, что киевская сторона не собирается прекращать обстрелы», — сообщил Грызлов.

По его мнению, Киев «все дальше отходит от выполнения и Минских договоренностей, и нормандских решений», намеренно затягивает переговоры, чтобы сохранять санкционную политику западных стран против России.

«Президент Украины дал недвусмысленную оценку Минским соглашениям, заявив, что они нужны для сохранения санкций против России», — пояснил Грызлов.

В ДНР сообщили об ответном огне по позициям украинских силовиков
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Фото: GeneralStaff.ua / Facebook

Ранее полпред России в ТКГ уже заявлял, что Киев принял «деструктивную позицию», и переговоры группы в видеоформате закончились безрезультатно. По словам Грызлова Киев пытался отрицать доказательства обстрелов мирных объектов Донецкой и Луганской народных республик.

Также сообщалось, что украинская сторона отказалась принимать решение о дополнительных мерах соблюдения режима прекращения огня. А когда представители Донбасса призвали продолжить работу над этими мерами, то и вовсе удалилась с совещания.

В конце мая в ДНР и ЛНР сообщили об обстрелах со стороны украинских позиций - повреждения получили газопровод, линия электропередач и жилой дом.

Теги: Украина, Донбасс, Борис Грызлов
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