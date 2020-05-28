Грызлов заявил о срыве Киевом переговоров по Донбассу

Представители Украины сорвали работу Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом заявил журналистам полпред России в ТКГ Борис Грызлов.

По его словам, 26 мая представители Киева сорвали работу четырех подгрупп ТКГ под разными предлогами. «Даже обмен документами не смог полноценно состояться, хотя это отработанная процедура», — отметил Грызлов.

27 мая на заседании Контактной группы украинская сторона не представила отзывы на предложения непризнанных республик Донбасса, не дала ответы по поводу обмена пленными, работе пропускных пунктов.

«Украина вновь отказалась принимать дополнительные меры по соблюдению режима прекращения огня. Все это говорит о том, что киевская сторона не собирается прекращать обстрелы», — сообщил Грызлов.