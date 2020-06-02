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Политика ,  
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На Украине предложили вести переговоры по Донбассу без России

Вице-премьер Украины Алексей Резников предложил Великобритании и США организовать переговоры по ситуации Донбассе в «будапештском формате», но без участия России на первых порах. Свое мнение он изложил в статье, опубликованной на сайте Атлантического совета — исследовательского центра, работающего под эгидой НАТО.

По мнению Резникова, переговоры следует проводить без России, поскольку она нарушила Будапештский меморандум, заключенный в 1994 году, и напала на Украину.

«Мы должны сейчас рассмотреть возвращение к будапештскому формату. На первых порах консультации должны проходить без участия России, учитывая, что Москва отказалась от своего статуса гаранта, чтобы стать оккупационной силой», — написал он. При этом он добавил, что будапештский формат со временем даст возможность для нового взаимодействия с Москвой.

Также Резников отметил, что отказываться от «минского формата» не стоит, так как он позволяет проводить обмен удерживаемыми лицами.

Материал дополняется.

Теги: Украина, Донбасс
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