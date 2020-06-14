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Власти Израиля одобрили бюджет для создания города в честь Трампа

Фото: Amir Levy / Getty Images
Фото: Amir Levy / Getty Images

Израиль приступил к работе по созданию поселения в честь президента США Дональда Трампа на Голанских высотах. Об этом сообщил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, говорится на сайте правительства. Голанские высоты были оккупированы Израилем во время шестидневной войны 1967 года, до этого контроль был у Сирии.

«Сегодня мы начнем практические шаги по созданию поселения Рамат-Трамп на Голанских высотах», — сказал Нетаньяху.

Газета The Jerusalem Post сообщает, что правительство Израиля одобрило первоначальный бюджет для создания поселения. Кабинет выделил 8 млн шекелей (около $2,3 млн, или 160,4 млн руб.), которые направят на планирование и строительство в поселении временных сооружений. Следующим шагом на пути к созданию поселения будет продажа земли под строительство, отмечает газета.

Трамп поблагодарил Нетаньяху за названный в его честь поселок на Голанах
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О планах создания на Голанах поселения в честь Трампа Нетаньяху объявил в апреле 2019 года. В июне того же года Нетаньяху присвоил будущему поселению название «Рамат-Трамп». Израильский лидер пояснил, что решение о создании поселения приняли в знак уважения к действиям Трампа, который в марте 2019 года признал Иерусалим столицей Израиля и израильский суверенитет над Голанскими высотами.

Теги: Израиль, Голанские высоты, Дональд Трамп
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Трамп поблагодарил Нетаньяху за названный в его честь поселок на Голанах
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Израиль назвал будущее поселение на Голанах в честь Трампа
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