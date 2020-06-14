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В Москве за сутки от коронавируса вылечились более 2 тыс. человек

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В Москве от коронавируса вылечились еще 2133 человека, общее количество выздоровевших с начала эпидемии превысило 121 тыс. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает городской оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 2133 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 121 691 человека» — сказала Ракова.

В Москве умерли еще 50 пациентов с коронавирусом
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Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

По данным на вечер 13 июня, в Москве было зафиксировано 204 428 случаев заболевания. С начала эпидемии в столице скончались более 3,2 тыс. человек.

Власти Москвы уже сняли часть ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. С 9 июня отменены режимы самоизоляции и пропусков, а также прогулки по графику. Возобновили работу парикмахерские, ветклиники, фотоателье, агентства по трудоустройству. С 16 июня откроются летние веранды кафе и ресторанов, а стоматологические клиники вернутся к оказанию плановой помощи.

Также мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в июле могут открыться кинотеатры и будет снят ряд ограничений, в том числе на посещение спортивных и массовых мероприятий.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Москва, Анастасия Ракова, коронавирус
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