В Москве за сутки от коронавируса вылечились более 2 тыс. человек

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В Москве от коронавируса вылечились еще 2133 человека, общее количество выздоровевших с начала эпидемии превысило 121 тыс. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает городской оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 2133 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 121 691 человека» — сказала Ракова.

По данным на вечер 13 июня, в Москве было зафиксировано 204 428 случаев заболевания. С начала эпидемии в столице скончались более 3,2 тыс. человек.

Власти Москвы уже сняли часть ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. С 9 июня отменены режимы самоизоляции и пропусков, а также прогулки по графику. Возобновили работу парикмахерские, ветклиники, фотоателье, агентства по трудоустройству. С 16 июня откроются летние веранды кафе и ресторанов, а стоматологические клиники вернутся к оказанию плановой помощи.