На рынке в Екатеринбурге произошла перестрелка

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На Новомосковском рынке Екатеринбурга произошла перестрелка, есть пострадавшие. Об этом РБК сообщил руководитель пресс-службы МВД Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, на территории рынка произошел конфликт на бытовой почве между двумя знакомыми. «Конфликт сначала перерос в драку, а затем ее участники схватились за пистолеты и открыли огонь. На данный момент известно, что один из них получил ранение, ему потребовалась медицинская помощь», — рассказал Горелых.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. Они установили личности участников перестрелки и изъяли один пистолет. Второй участник конфликта разыскивается.

Полиция изъяла данные с камер видеонаблюдения. По предварительным данным, стрелявшие использовали травматическое оружие. Горелых допустил, что по факту произошедшего будет возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК (хулиганство с применением оружия).