Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 июня
USD ЦБ: 68,62 (-0,06) Quote, 10 июн, 13:25
Курс евро на 11 июня
EUR ЦБ: 77,92 (+0,57) Quote, 10 июн, 13:25
На рынке в Екатеринбурге произошла перестрелка Общество, 18:40 СМИ узнали о новом деле против экс-президента ФИФА Блаттера Спорт, 18:30 Свет, камера, смартфон: как снять вирусное видео РБК Стиль и Huawei, 18:00 Смолов остался в запасе «Сельты» на первый матч после рестарта чемпионата Спорт, 17:44 Лавров и Шойгу отправятся на переговоры в Турцию Политика, 17:41 В Ленобласти загорелся склад с деревянными поддонами Общество, 17:38 В Петербурге запрет на проведение мероприятий не коснется парада Победы Общество, 17:30 Аутсайдер чемпионата Испании «Эспаньол» второй раз в сезоне победил дома Спорт, 17:18 Мурашко назвал маски важной мерой профилактики коронавируса Общество, 17:16 Пилот «Формулы-1» Квят заявил о желании провести боксерский поединок Спорт, 16:46 СМИ сообщили о вспышке коронавируса в офисе Зеленского Общество, 16:41 МЧС ликвидировало пожар на газораспределительной станции в Казани Общество, 16:37 В Рязани подозреваемый в хищении протаранил машину Росгвардии Общество, 16:31 Почему глобального краха на рынке автопродаж удалось избежать РБК и Авито Авто, 16:20
Общество ,  
0 

В Ленобласти загорелся склад с деревянными поддонами

Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

Во Всеволожском районе Ленинградской области 13 июня произошел пожар в ангаре. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС. По данным ТАСС, там хранились деревянные поддоны.

Сообщение о возгорании поступило в 13:07 из поселка имени Свердлова. Огонь распространился на площади 500 кв. м. В 14:58 пожар был локализован, а в 15:40 — полностью ликвидирован.

В тушении участвовали 14 человек и четыре единицы техники. Информации о пострадавших в результате происшествия не поступало.

Из-за пожара в ТЦ «Афимолл Сити» в Москве эвакуировали 400 человек
Общество
Фото: Комсомольская правда / Global Look Press

7 июня в подмосковном поселке Горки Ленинские на складе киногородка произошел пожар. Задымление было на втором этаже двухэтажного здания. Пламя в итоге охватило площадь в 600 кв. м. На ликвидацию пожара ушло почти два часа.

В этот же день в Хабаровске загорелся склад с пиломатериалами. Общая площадь пожара составила 1,5 тыс. кв. м. Его тушением занимались 42 человека и 15 единиц техники.

Теги: пожар, Ленинградская область, склад
Материалы по теме
МЧС ликвидировало пожар на газораспределительной станции в Казани
Общество
Из-за пожара в ТЦ «Афимолл Сити» в Москве эвакуировали 400 человек
Общество
Произошел пожар в ангаре на западе Москвы
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter