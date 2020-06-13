В Ленобласти загорелся склад с деревянными поддонами

Фото: МЧС России

Во Всеволожском районе Ленинградской области 13 июня произошел пожар в ангаре. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС. По данным ТАСС, там хранились деревянные поддоны.

Сообщение о возгорании поступило в 13:07 из поселка имени Свердлова. Огонь распространился на площади 500 кв. м. В 14:58 пожар был локализован, а в 15:40 — полностью ликвидирован.

В тушении участвовали 14 человек и четыре единицы техники. Информации о пострадавших в результате происшествия не поступало.

7 июня в подмосковном поселке Горки Ленинские на складе киногородка произошел пожар. Задымление было на втором этаже двухэтажного здания. Пламя в итоге охватило площадь в 600 кв. м. На ликвидацию пожара ушло почти два часа.