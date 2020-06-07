В Подмосковье загорелся склад в киногородке

В подмосковном поселке Горки Ленинские произошел пожар на складе. Об этом утром в воскресенье сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

Возгорание началось около 2:50 в доме № 8 по улице Центральной. Согласно сервису Яндекс.Карты по этому адресу расположено помещение киногородка.

К моменту прибытия на место происшествия пожарных, происходило задымление на втором этаже склада. В 4:40 возгорание удалось локализовать на площади 600 кв. м.

В тушении были задействованы 77 человек и 24 единицы техники.

Ранее в мае в Подольске произошел пожар на складе с подсолнечным маслом. На его тушение потребовалось полтора часа.