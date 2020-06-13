Из-за пожара в ТЦ «Афимолл Сити» в Москве эвакуировали 400 человек

Фото: Комсомольская правда / Global Look Press

Днем 13 июня в районе «Москва-Сити» произошел пожар в доме № 2 по Пресненской набережной, сообщили РБК в пресс-службе столичного главка МЧС. По данным сервиса «Яндекс.Карты», по этому адресу расположен ТЦ «Афимолл Сити».

Как рассказали в МЧС, в одном из помещений загорелась бумага на площади 0,5 кв. м. «Возгорание было потушено сотрудниками ТЦ до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Также ими была проведена эвакуация 400 человек», — заявили в пресс-службе.

Информации о пострадавших в результате инцидента не поступало.

РБК направил запрос в пресс-службу Afi Development.