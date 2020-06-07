В Хабаровске загорелся склад с пиломатериалами

Фото: МЧС России

В Хабаровске произошло возгорание в складском помещении на улице Целинная. Об этом сообщается на сайте регионального главка МЧС России.

Пожар начался внутри железобетонного склада, где хранятся пиломатериалы, говорится в сообщении.

Позднее в МЧС сообщили, что пожар удалось локализовать. «Площадь активного горения составляет более 500 кв. м, однако сохраняются мелкие очаги возгорания», — сообщили в ведомстве. Общая площадь пожара составила 1500 кв. м.

Всего к тушению привлекли 42 человека и 15 единиц техники. О пострадавших не сообщается.