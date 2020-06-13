МЧС ликвидировало пожар на газораспределительной станции в Казани

Фото: МЧС России

Пожар на газораспределительной станции в Казани, начавшийся после взрыва на территории предприятия, полностью потушен. Об этом РБК сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Пожар полностью потушен в 16:08 по московскому времени», — заявили в МЧС.

Вечером 12 июня на территории Казанской кустовой базы сжиженного газа произошел взрыв. Он привел к пожару на резервуаре объемом 170 куб. м. По информации ТАСС и «РИА Новости», в результате инцидента погиб один человек, еще трое пострадали и были доставлены в больницу в состоянии средней тяжести.

ГУ МЧС по Татарстану в связи с происшествием ввело режим ЧС для служб, занятых ликвидацией пожара и последствий взрыва. Ранее 13 июня ведомство сообщало о локализации возгорания — пожарные дожидались полного выгорания газа из резервуара.