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В Казани ввели режим ЧС из-за пожара на газораспределительной станции

Режим чрезвычайной ситуации был введен после пожара в газохранилище в Казани, сообщается на сайте Главного управления МЧС по Татарстану.

«По состоянию на 7.00 мск 13 июня 2020 года для органов управления и сил, привлекаемых для ликвидации чрезвычайной ситуации, был введен режим функционирования «Чрезвычайная ситуация», — говорится в сообщении.

В Казани произошел взрыв в газохранилище
Общество
Фото: Сообщество «ЧП | Челны» во «ВКонтакте»

Пожар возник в резервуаре объемом 170 куб м. По сообщению МЧС, существовала угроза распространения огня на соседние резервуары (в одной группе резервуаров по восемь емкостей).

В тушении пожара приняли участие 199 человек и 58 единиц техники, большая часть из них — от МЧС.

Материал дополняется.

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