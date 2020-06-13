СК возбудил дело после взрыва газа в Казани

Следователи завели уголовное дело из-за взрыва в газозаправочной станции в Казани. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК России по Татарстану.

Дело возбудили по ст. 217 УК (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах). По данным ведомства, из-за взрыва на станции пострадали рабочие. Их точное количество уточняется.

На месте работают следователи и следователи-криминалисты. После локализации пожара они начнут осмотр места происшествия, сообщили в ведомстве.

Взрыв в газохранилище в Казани произошел вечером 12 июня. В пресс-службе республиканского главка МЧС сообщили, что из-за взрыва трое человек пострадали, один погиб. К тушению пожара привлекли вертолет Ми-8 и пожарный поезд.