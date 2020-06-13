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Общество ,  
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В Казани локализовали пожар на газораспределительной станции

Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

Возгорание на газораспределительной станции в Казани локализовано, сообщили РБК в пресс-службе МЧС России.

«Пожар был локализован в 10:40, сейчас выгорает факел газа высотой 2 м. Пожарные ждут, когда он прогорит», — заявили в ведомстве.

Пожар начался вечером 12 июня после взрыва на территории Казанской кустовой базы сжиженного газа. По информации базы данных СПАРК, это филиал ООО «Газпром сжиженный газ». Возгорание возникло в резервуаре объемом 170 куб. м, существовала опасность распространения огня на соседние емкости.

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Как сообщают ТАСС и «РИА Новости», в результате происшествия один человек погиб, двое пострадали и госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах. После пожара главное управление МЧС по Татарстану сообщило о введении режима чрезвычайной ситуации.

Теги: Казань, газораспределительная станция, пожар, новости
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