В Казани локализовали пожар на газораспределительной станции

Фото: МЧС России

Возгорание на газораспределительной станции в Казани локализовано, сообщили РБК в пресс-службе МЧС России.

«Пожар был локализован в 10:40, сейчас выгорает факел газа высотой 2 м. Пожарные ждут, когда он прогорит», — заявили в ведомстве.

Пожар начался вечером 12 июня после взрыва на территории Казанской кустовой базы сжиженного газа. По информации базы данных СПАРК, это филиал ООО «Газпром сжиженный газ». Возгорание возникло в резервуаре объемом 170 куб. м, существовала опасность распространения огня на соседние емкости.

Как сообщают ТАСС и «РИА Новости», в результате происшествия один человек погиб, двое пострадали и госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.