На фоне коронавируса в России зарегистрировали в 4 раза меньше разводов

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

На фоне эпидемии коронавирусной инфекции в апреле 2020 года в России в четыре раза сократилось количество разводов. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

В апреле 2019 года в стране было зарегистрировано 53,7 тыс. разводов. В этом году за тот же период расторгли брак только 13,7 тыс. пар. Таким образом, снижение числа разводов составило 74,4%.

Количество бракосочетаний в апреле 2020-го уменьшилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 40,5% — с 56,8 тыс. до 33,8 тыс.

Росстат также зафиксировал спад рождаемости и смертности весной. В апреле в стране родились 110,9 тыс. человек. Годом ранее их было почти на 10 тыс. больше.