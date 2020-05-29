Росстат объяснил перенос публикации статистики смертности за апрель

Данные о естественном движении населения России за апрель будут опубликованы 15 июня из-за эпидемии коронавируса. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Росстата.

Обычно статистика рождаемости, смертности, браков и разводов публикуется в последний рабочий день месяца, следующего за отчетным. То есть, данные за апрель должны были быть опубликованы 29 мая.

«Распространение новой коронавирусной инфекции внесло коррективы в работу Росстата», — говорится в сообщении. Ведомство объяснило, что из-за эпидемии многие жители откладывают регистрацию рождений и смертей в ЗАГСах, на данные которых опирается Росстат. С похожей проблемой столкнулись статистические службы других стран.

В связи с этим необходимо дополнительное время для уточнение информации с учетом всех поступающих из больниц окончательных свидетельств о смерти. Статистику опубликуют 15 июня. В Росстате уточнили, что следующие публикации — за май и июнь — будут сдвинуты на аналогичный срок. «К сентябрю мы рассчитываем вернуться к привычному графику публикаций», — уточнили в пресс-службе.