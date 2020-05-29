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Росстат объяснил перенос публикации статистики смертности за апрель

Данные о естественном движении населения России за апрель будут опубликованы 15 июня из-за эпидемии коронавируса. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Росстата.

Обычно статистика рождаемости, смертности, браков и разводов публикуется в последний рабочий день месяца, следующего за отчетным. То есть, данные за апрель должны были быть опубликованы 29 мая.

«Распространение новой коронавирусной инфекции внесло коррективы в работу Росстата», — говорится в сообщении. Ведомство объяснило, что из-за эпидемии многие жители откладывают регистрацию рождений и смертей в ЗАГСах, на данные которых опирается Росстат. С похожей проблемой столкнулись статистические службы других стран.

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Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

В связи с этим необходимо дополнительное время для уточнение информации с учетом всех поступающих из больниц окончательных свидетельств о смерти. Статистику опубликуют 15 июня. В Росстате уточнили, что следующие публикации — за май и июнь — будут сдвинуты на аналогичный срок. «К сентябрю мы рассчитываем вернуться к привычному графику публикаций», — уточнили в пресс-службе.

Ранее в мае главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн сообщил, что за первые три месяца 2020 года показатели смертности среди трудоспособного населения России превысили аналогичные цифры прошлого года.

До этого вице-премьер Татьяна Голикова предупреждала, что в мае смертность в стране вырастет из-за коронавируса. «Об этом свидетельствуют оперативные данные трех недель, которые мы на сегодняшний день имеем», — сказала Голикова.

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Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: Росстат, смертность, статистика
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