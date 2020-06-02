Росстат объяснил удаленкой сдвиг публикации статистики

Перенос времени публикаций статистических данных на более позднее время связан с работой многих сотрудников онлайн в режиме самоизоляции, пояснили в Росстате

Федеральная служба государственной статистики (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Значительное число сотрудников Росстата работают удаленно в связи с эпидемией коронавируса и находятся в самоизоляции, сообщили в ведомстве, объяснив этим корректировку времени раскрытия информации.

Ранее 2 июня агентство Reuters сообщило, что власти сдвинули на вечер публикацию важных данных, чтобы «привлекать как можно меньше внимания к цифрам, которые в условиях пандемии и жесткого карантина становятся все более удручающими». «Поздняя публикация подразумевает, что у журналистов сокращается время для подготовки и работы с цифрами. Расчет на то, что, если цифра выходит в семь-восемь вечера, хвост распространения короче, журналисты не успеют поговорить с экспертами», — отметил один из источников агентства.

Усложнившиеся условия работы повлияли на длительность расчетов и в ряде случаев потребовали дополнительной проверки исходных данных и проведенных расчетов. <...> В связи с этим Росстату пришлось скорректировать время раскрытия информации. В мае этого года все данные публиковались строго в дату, установленную Федеральным планом статистических работ, однако время выпуска ряда публикаций передвигалось в течение дня», — говорится в сообщении Росстата, поступившем в РБК.

В центральном аппарате Росстата на рабочих местах находятся менее половины сотрудников, в региональных удаленно работают от четверти до трети работников, пояснили в ведомстве.

«С учетом сложившихся обстоятельств принято решение, что информационные материалы Росстата будут публиковаться в 19:00 мск», — уточнили в ведомстве и добавили, что отдают приоритет в работе «качеству, точности и надежности публикуемых данных».

