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Пандемия коронавируса ,  
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Росстат объяснил удаленкой сдвиг публикации статистики

Перенос времени публикаций статистических данных на более позднее время связан с работой многих сотрудников онлайн в режиме самоизоляции, пояснили в Росстате
Федеральная служба государственной статистики
Федеральная служба государственной статистики (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Значительное число сотрудников Росстата работают удаленно в связи с эпидемией коронавируса и находятся в самоизоляции, сообщили в ведомстве, объяснив этим корректировку времени раскрытия информации.

Ранее 2 июня агентство Reuters сообщило, что власти сдвинули на вечер публикацию важных данных, чтобы «привлекать как можно меньше внимания к цифрам, которые в условиях пандемии и жесткого карантина становятся все более удручающими». «Поздняя публикация подразумевает, что у журналистов сокращается время для подготовки и работы с цифрами. Расчет на то, что, если цифра выходит в семь-восемь вечера, хвост распространения короче, журналисты не успеют поговорить с экспертами», — отметил один из источников агентства.

Усложнившиеся условия работы повлияли на длительность расчетов и в ряде случаев потребовали дополнительной проверки исходных данных и проведенных расчетов. <...> В связи с этим Росстату пришлось скорректировать время раскрытия информации. В мае этого года все данные публиковались строго в дату, установленную Федеральным планом статистических работ, однако время выпуска ряда публикаций передвигалось в течение дня», — говорится в сообщении Росстата, поступившем в РБК.

В центральном аппарате Росстата на рабочих местах находятся менее половины сотрудников, в региональных удаленно работают от четверти до трети работников, пояснили в ведомстве.

«С учетом сложившихся обстоятельств принято решение, что информационные материалы Росстата будут публиковаться в 19:00 мск», — уточнили в ведомстве и добавили, что отдают приоритет в работе «качеству, точности и надежности публикуемых данных».

Росстат объяснил перенос публикации статистики смертности за апрель
Общество

Ранее Росстат объявил, что публикация статистики смертности за апрель перенесена на 15 июня. Обычно статистика рождаемости, смертности, браков и разводов публикуется в последний рабочий день месяца, следующего за отчетным.

«Распространение новой коронавирусной инфекции внесло коррективы в работу Росстата», — говорилось в сообщении. Ведомство объяснило, что из-за эпидемии многие жители откладывают регистрацию рождений и смертей в загсах, на данные которых опирается Росстат. С похожей проблемой столкнулись статистические службы других стран.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Авторы: Юлия Старостина, Владислав Гордеев
Теги: Росстат, коронавирус, статистика
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