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Авария с участием Ефремова ,  
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Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в аварии с отцом водителя

Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария попросила прощения у семьи Сергея Захарова, который погиб в аварии с участием ее отца в центре Москвы. Девушка обратилась к близким погибшего в беседе с изданием Wonderzine.

«Я приношу соболезнования и искренние извинения», — сказала Анна Мария, добавив, что ей «очень тяжело» найти правильные слова.

Она отметила, что пыталась связаться с семьей Захарова через его работодателя, однако ей никто не ответил. «Пожалуйста, пусть вас хотя бы немного утешит то, что сегодня с вами скорбят очень многие», — сказала Анна Мария.

Ефремов извинился перед семьей погибшего в аварии с ним водителя
Общество
Фото: Пресс-служба Таганского суда / РИА Новости

Накануне вечером, 12 июня, прощения у семьи Захарова попросил Ефремов. Он отметил, что не надеется на прощение, но просит его и выразил желание помочь близким погибшего «всеми средствами».

Вечером 8 июня автомобиль Ефремова вылетел на встречную полосу на Смоленской площади и врезался в фургон Lada. Водителя фургона госпитализировали с многочисленными травмами, впоследствии он умер в больнице.

Адвокат заявил о решении семьи погибшего не принимать помощь Ефремова
Общество
Сергей Захаров

В отношении Ефремова завели уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека и совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения). Ему грозит от пяти до 12 лет лишения свободы. По данным прокуратуры, актер находился за рулем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. 

Теги: Михаил Ефремов, ДТП
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Ефремов извинился перед семьей погибшего в аварии с ним водителя
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Ефремов пообещал помочь «всеми средствами» семье погибшего в аварии
Общество
Адвокат заявил о решении семьи погибшего не принимать помощь Ефремова
Общество
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