Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в аварии с отцом водителя

Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария попросила прощения у семьи Сергея Захарова, который погиб в аварии с участием ее отца в центре Москвы. Девушка обратилась к близким погибшего в беседе с изданием Wonderzine.

«Я приношу соболезнования и искренние извинения», — сказала Анна Мария, добавив, что ей «очень тяжело» найти правильные слова.

Она отметила, что пыталась связаться с семьей Захарова через его работодателя, однако ей никто не ответил. «Пожалуйста, пусть вас хотя бы немного утешит то, что сегодня с вами скорбят очень многие», — сказала Анна Мария.

Накануне вечером, 12 июня, прощения у семьи Захарова попросил Ефремов. Он отметил, что не надеется на прощение, но просит его и выразил желание помочь близким погибшего «всеми средствами».