Бастрыкин поручил изучить дело калининградских врачей

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства изучить уголовное дело калининградских врачей, которых обвинили в убийстве новорожденного. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Поручение дано «в рамках ведомственного процессуального контроля», говорится в сообщении. Следователи должны изучить установленные в ходе расследования уголовного обстоятельства и доложить Бастрыкину.

Речь идет о деле в отношении врача-неонатолога Элины Сушкевич и и.о. главного врача родильного дома Елены Белой. Их обвинили по ст. 105 УК (убийство малолетнего), а последней также вменяют ст. 286 УК (превышение должностных полномочий).По версии следствия, в ноябре 2018 года в роддоме № 4 Калининградской области женщины решили убить младенца, который родился недоношенным, чтобы не портить статистические показатели и сэкономить ресурсы больницы. В апреле текущего уголовное дело против врачей передали в суд.