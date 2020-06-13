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Бастрыкин поручил изучить дело калининградских врачей

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства изучить уголовное дело калининградских врачей, которых обвинили в убийстве новорожденного. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Поручение дано «в рамках ведомственного процессуального контроля», говорится в сообщении. Следователи должны изучить установленные в ходе расследования уголовного обстоятельства и доложить Бастрыкину.

Рошаль напомнил Путину о деле калининградских врачей
Общество
Леонид Рошаль и Владимир Путин

Речь идет о деле в отношении врача-неонатолога Элины Сушкевич и и.о. главного врача родильного дома Елены Белой. Их обвинили по ст. 105 УК (убийство малолетнего), а последней также вменяют ст. 286 УК (превышение должностных полномочий).По версии следствия, в ноябре 2018 года в роддоме № 4 Калининградской области женщины решили убить младенца, который родился недоношенным, чтобы не портить статистические показатели и сэкономить ресурсы больницы. В апреле текущего уголовное дело против врачей передали в суд.

СК объяснил статью об убийстве в деле и.о. главы роддома в Калининграде
Общество
Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

В поддержку Сушкевич и Белой ранее выступил «Альянс врачей», Фонд помощи недоношенным детям, а также главные врачи московских больниц. Накануне, 12 июня, о деле против врачей на церемонии награждения золотыми звездами Героев Труда с участием президента Владимира Путина напомнил директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль. «Я должен выполнить просьбу сообщества врачебного и сказать, что нужно очень внимательно посмотреть на то, что происходит в Калининграде», — обратился Рошаль к президенту.

Теги: врачи, расследование
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Рошаль напомнил Путину о деле калининградских врачей
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СК объяснил статью об убийстве в деле и.о. главы роддома в Калининграде
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