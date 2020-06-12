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Мурашко заявил о стабилизации ситуации с выплатами медикам

В России стабилизировалась ситуация с президентскими выплатами медикам, работающим с пациентами с COVID-19. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде в эфире канала «Россия 24».

«Сегодня ситуация стабильная. <...> Президентские выплаты получают более 270 тыс. человек», — отметил он, добавив, что еще 370 тыс. медиков получают доплаты за работу с пациентами из категории риска.

По словам Мурашко, когда эти выплаты только начались, возникало очень много вопросов, как со стороны организаций, так и со стороны самих медицинских работников. Однако теперь ситуация по выплатам и обращениям стабилизировалась.

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Общество
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Он выразил благодарность главным врачам и главам регионов за то, что они стали внимательнее относиться к выплатам.

В начале апреля президент Владимир Путин поручил установить дополнительные выплаты для медработников, которые работают с пациентами с COVID-19. В зависимости от специальности медики получают от 25 тыс. (младший медперсонал) до 80 тыс. (врачи). Выплаты были предусмотрены также для сотрудников скорой медицинской помощи.

Однако многие медработники стали получать надбавки пропорциональные времени, проведенному с коронавирусным больным, а не за сам факт работы. Некоторые из них жаловались на отсутствие обещанных надбавок. В мае глава государства раскритиковал чиновников за «бюрократическую канитель» и призвал не привязывать выплаты к минутам или часам.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: Михаил Мурашко, выплаты, медработники
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