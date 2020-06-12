Мурашко заявил о стабилизации ситуации с выплатами медикам

В России стабилизировалась ситуация с президентскими выплатами медикам, работающим с пациентами с COVID-19. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде в эфире канала «Россия 24».

«Сегодня ситуация стабильная. <...> Президентские выплаты получают более 270 тыс. человек», — отметил он, добавив, что еще 370 тыс. медиков получают доплаты за работу с пациентами из категории риска.

По словам Мурашко, когда эти выплаты только начались, возникало очень много вопросов, как со стороны организаций, так и со стороны самих медицинских работников. Однако теперь ситуация по выплатам и обращениям стабилизировалась.

Он выразил благодарность главным врачам и главам регионов за то, что они стали внимательнее относиться к выплатам.